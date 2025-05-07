Кинологи бьют тревогу: собакам угрожает невидимый враг

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С первыми тёплыми днями на улице становится оживлённее - не только для нас, но и для наших четвероногих друзей. Однако весна и лето могут нести для собак не только радость, но и опасности. Чтобы теплый сезон прошёл спокойно, важно заранее подготовить питомца. Советы по этому поводу дал кинолог Вячеслав Голубев.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с собакой

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Ежегодная вакцинация - это не формальность, а реальная защита от серьёзных болезней, включая бешенство. Пока прививки не сделаны, выводить собаку на улицу нельзя. А после — важно соблюдать карантин. Не забудьте заранее провести дегельминтизацию - примерно за неделю до прививок. Препараты от глистов нужно давать каждые три месяца, даже если собака выглядит здоровой.

Клещи — не просто неприятность

Весной и летом особенно остро встаёт вопрос защиты от паразитов. Используйте ошейники, капли или таблетки - в зависимости от того, что подходит вашему питомцу. Эти средства помогут избежать заражения пироплазмозом - смертельно опасным заболеванием, которое переносят клещи.

Опасности на улицах

"Весной активизируются догхантеры", — предупреждает Голубев.

Эти люди раскладывают отравленные приманки, способные убить животное. Чтобы защитить собаку, она должна безупречно исполнять команды "Фу!" и "Нельзя!". Увидели подозрительный предмет? Немедленно обращайтесь в полицию.

Не игнорируйте тревожные сигналы

Если собака вдруг стала вялой, отказывается от еды или выглядит больной — не надейтесь, что "само пройдёт". Голубев подчёркивает: обращаться к ветеринару нужно при первых признаках недомогания.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



