Кошки за сотни тысяч: кого берут те, кто хочет особенного питомца

2:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Без породы, но с любовью — для многих это формула идеального кота. Но есть и те, кто мечтает о настоящем "драгоценном звере" с паспортом, необычной внешностью и внушительным ценником. И, надо признать, если кошка стоит сотни тысяч рублей, на улицу её точно никто не выставит — продадут, пристроят, но не выбросят.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Так какие же породы в России считаются самыми дорогими и желанными?

1. Каракет

Пушистый гибрид каракала и домашней кошки. Внешне — рысь с миндалевидными глазами и кисточками на ушах. В длину — до метра, вес — до 15 кг. Характер независимый, но без агрессии. Стоимость — до 500 тыс. руб.

2. Саванна

Гибрид сервала и домашней кошки. Выглядит как мини-леопард, по повадкам напоминает собаку — привязана к хозяину, любит гулять. Цена — от 500 тыс. руб.

3. Бенгальская кошка

Настоящий хищник в миниатюре: леопардовый окрас и охотничьи повадки. Умна, но требует опыта. Стоимость — до 150 тыс. руб.

4. Чаузи

Гибрид камышового кота. Вес — до 15 кг, любит купаться и общаться. Не переносит тесноту. Цена — от 30 до 600 тыс. руб.

5. Ликой

"Кошка-оборотень" с лысинами и устрашающим взглядом. Несмотря на внешний вид, очень ласковая и умная. Стоимость — от 70 тыс. руб.

6. Американский керл

Ушки, загнутые назад, придают породе сказочный вид. Дружелюбные, активные, но уши — зона повышенной осторожности. Цена — 20-40 тыс. руб.

7. Као-мани

Белоснежное тайское сокровище с глазами-бриллиантами, часто — разного цвета. Теплолюбивые, недоверчивы к чужим. Цена — от 80 тыс. руб.

8. Мейн-кун

Гигант с добрым характером и внушительными габаритами. Идеален для частного дома. Цена — 30-50 тыс. руб.

9. Серенгети

Потомок ориенталов и бенгалов. Умный, ласковый, любит общение и прогулки. Цена — от 30 тыс. руб.

10. Египетская мау

Пятнистая красавица с древними корнями. Быстрая, прыгучая, любит воду и свежий воздух. Цена — от 40 тыс. руб.

Главное — не цена, а подход

Порода — это не только внешний вид, но и особенности характера, ухода и образа жизни. И даже самая дорогая кошка требует самого простого: любви, внимания и ответственности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



