Мурчит, но строит козни: пять кошек, которые быстро сделают из вас раба

2:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что кошка — это просто: накормил, погладил, спишь рядом под мурчание. Но некоторые породы могут превратить уют в хаос. Не все хвостатые ангелы так милы, как на фото. Если ты впервые решился завести кота, вот пять пород, которые точно стоит оставить "на потом".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот

5 место — Мейн-кун: "Кот в формате XL"

Ты хотел котика, а получил рысь с харизмой? Эти гиганты весят под 10 кг, едят как спортсмены, требуют игрушки, выдерживающие удар лапой, и могут открыть кран.

Если ляжет на тебя ночью — считай, что ты под пушистым гнётом. С любовью, конечно.

4 место — Сиамская кошка: "Голос за кадром"

Сиамцы — звёзды драмы. Их голос — смесь будильника и мюзикла, звучащий особенно пронзительно в 3 ночи.

Приревнует к другому питомцу? Устроит диверсию. Не поиграл? Получишь оперу с упрёками.

3 место — Сфинкс: "Космический малыш"

Сфинксы требуют ухода как младенцы: купания, одежды, солнцезащитного крема. Их кожа липнет, если не мыть, а характер — как у королевы.

Он не просто смотрит — он как будто знает, что ты ел на ужин, и осуждает.

2 место — Бенгальская кошка: "Пушистый адреналин"

Красив как леопард, но дома — как ураган. Бенгалы не ходят, а летают. Шторы — не декор, а снаряд. Устал? Им всё равно — игра продолжается.

Закрыл дверь? Он откроет. Спрятал телефон? Он проверит, как тот летит с балкона.

1 место — Персидская кошка: "Дива с расчёской"

Перс — это забота в формате XXL. Шерсть путается, мордочка требует постоянной гигиены, характер — на уровне королевского двора.

Миска не того цвета? Готовься к пассивной агрессии.

Кого выбрать новичку

Для старта подойдут британцы, шотландцы или беспородные "дворяне" — спокойные, ласковые и прощающие ошибки. А уж потом — можно замахнуться на хвостатую "звезду".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



