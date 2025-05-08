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Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня

2:17
Зоосфера

Выбор имени для кошки — дело почти сакральное. Оно будет звучать в вашем доме каждый день, десятки раз. Кличка влияет на то, как питомец реагирует на вас, как вы его воспринимаете и… даже как смотрят на него гости. Поэтому не всё, что кажется "милым" или "забавным", действительно подойдёт. Разбираемся, какие имена лучше оставить за пределами кошачьего паспорта.

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый кот с чёрной мордой

Слишком длинные и сложные

Имена вроде Принцесса Александрина звучат торжественно, но котик с таким вряд ли откликнется. Кошки лучше воспринимают короткие клички из 1-2 слогов. Всё остальное — просто шум. Вы всё равно начнёте звать "Сандра" или "Лина", так зачем усложнять?

Клички, похожие на команды

Зовёте "Фуся", а она думает, что это снова "Фу!"? Звучит смешно, но кошке — не до смеха. Имена, похожие на команды (Нельзя, Тихо, Бррр) вызывают у питомца путаницу и стресс. А потом удивляемся, почему она не идёт на зов.

Имена с негативной окраской

"Чёрт", "Злюка", "Бес" — весело первые два дня, а потом в подсознании укореняется: "Ты — проблема". Кошка, конечно, не обидится, но даже у самых разумных людей подсознание срабатывает на слова. Словом, злые имена — плохая примета для дружбы.

Слишком банальные

Мурка, Барсик, Васька - такие клички подойдут любой дворовой кошке. В итоге и ваша будет отзываться на чужие зовущие голоса. Уникальность — важный критерий, особенно если кошка гуляет на улице или в ветклинике.

Имена с шипящими

Для нас — просто звук. Для кошки — шипение, сигнал тревоги. Звуки "ш", "щ", "ч" могут восприниматься как угроза. А вот "с" и "м" — напротив, приятны для уха. Поэтому Сима, Буси, Миса - куда лучше, чем Шуша или Щерба.

Слова из повседневной речи

Назвали кошку "Тапка" — и вот она теперь реагирует на любое упоминание обуви. Постоянные ложные сигналы сбивают кошку с толку. Лучше выбрать слово, которое звучит только для неё.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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