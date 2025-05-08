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Царапанье на память: как кошки метят диваны и как отучить без истерик

2:35
Зоосфера

Каждый владелец кошки хоть раз просыпался от звука: шшш-царап-царап. А потом — дыра в обивке, нитки, торчащие из подлокотника, и злость, которую прячешь за любовью к пушистику. Почему кошка превращает мебель в когтетренажёр — и как её от этого отучить, не превращая дом в поле битвы?

Кошка на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати

Почему кошка точит когти о диван — и делает это с таким удовольствием

  • Инстинкты. Когти у кошек слоятся — верхний слой нужно сбросить. Мебель идеально подходит: мягкая, упругая, всегда под лапой.

  • Феромоны. Лапы — как маркеры. Кошка оставляет "запах подписи" и закрепляет за собой территорию.

  • Стресс. Новоселье, ремонт, долгие отъезды хозяев — и вот диван превращается в антидепрессант.

  • Манипуляции. Хозяин кричит, шипит — но внимание получено. Значит, стоит повторить.

  • Разминка после сна. Протяжка с когтями — как утренняя йога. Диван для этого — вертикальный коврик.

Что реально помогает

Когтеточка: не просто палка с верёвкой

  • Материал — на выбор: сизаль, ковролин, джут. У каждой кошки свой вкус.

  • Размер — кошка должна вытягиваться во весь рост.

  • Место — там, где она уже "работает". Потом можно передвигать на 5-10 см в день.

Как заставить её полюбить когтеточку

  • Побрызгайте кошачьей мятой.

  • Прикрепите любимую игрушку.

  • Хвалите и угощайте, как будто она только что сдала сессию.

Уход за когтями

Подстриженные когти — меньше желания точить. Главное — стричь прозрачную часть, не задевая "живое". Не уверены — ведите к грумеру.

Отпугивание, но без драмы

  • Двусторонний скотч, фольга — липко, шуршит, кошке неприятно.

  • Спреи с цитрусами — аромат антикогтя.

  • Силиконовые накладки — защита обивки и нервов.

Чего точно не стоит делать

  • Кричать.

  • Брызгать водой.

  • Хватать за лапы.

Это вызовет ещё больше тревоги, и… угадайте, куда она направит стресс? Правильно: на диван.

Когда пора к зоопсихологу

Если:

  • у кошки уже есть когтеточка, но она всё равно дерёт мебель;

  • проявляется агрессия;

  • поведение сопровождается другими тревожными сигналами.

Профессионал поможет разобраться в причинах, снизить уровень стресса и вернуть мир в дом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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