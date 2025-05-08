Царапанье на память: как кошки метят диваны и как отучить без истерик

Каждый владелец кошки хоть раз просыпался от звука: шшш-царап-царап. А потом — дыра в обивке, нитки, торчащие из подлокотника, и злость, которую прячешь за любовью к пушистику. Почему кошка превращает мебель в когтетренажёр — и как её от этого отучить, не превращая дом в поле битвы?
Инстинкты. Когти у кошек слоятся — верхний слой нужно сбросить. Мебель идеально подходит: мягкая, упругая, всегда под лапой.
Феромоны. Лапы — как маркеры. Кошка оставляет "запах подписи" и закрепляет за собой территорию.
Стресс. Новоселье, ремонт, долгие отъезды хозяев — и вот диван превращается в антидепрессант.
Манипуляции. Хозяин кричит, шипит — но внимание получено. Значит, стоит повторить.
Разминка после сна. Протяжка с когтями — как утренняя йога. Диван для этого — вертикальный коврик.
Материал — на выбор: сизаль, ковролин, джут. У каждой кошки свой вкус.
Размер — кошка должна вытягиваться во весь рост.
Место — там, где она уже "работает". Потом можно передвигать на 5-10 см в день.
Побрызгайте кошачьей мятой.
Прикрепите любимую игрушку.
Хвалите и угощайте, как будто она только что сдала сессию.
Подстриженные когти — меньше желания точить. Главное — стричь прозрачную часть, не задевая "живое". Не уверены — ведите к грумеру.
Двусторонний скотч, фольга — липко, шуршит, кошке неприятно.
Спреи с цитрусами — аромат антикогтя.
Силиконовые накладки — защита обивки и нервов.
Кричать.
Брызгать водой.
Хватать за лапы.
Это вызовет ещё больше тревоги, и… угадайте, куда она направит стресс? Правильно: на диван.
Если:
у кошки уже есть когтеточка, но она всё равно дерёт мебель;
проявляется агрессия;
поведение сопровождается другими тревожными сигналами.
Профессионал поможет разобраться в причинах, снизить уровень стресса и вернуть мир в дом.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.