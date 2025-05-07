Солнечные ванны по-собачьи: привычка, которую мы недооценивали

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждому владельцу знакома эта картина: вы поднимаете жалюзи, в комнату проникает солнечный свет — и вот уже пёс лежит в этом тёплом пятне, вытянувшись на полу, щурясь от удовольствия. Если солнечный луч сдвинется, он встанет… и последует за ним. Но почему собаки так обожают лежать на солнце? Это просто мило — или в этом скрыт биологический смысл?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Корги

Солнце — это не просто тепло

Отдых на солнце — привычка, уходящая корнями в природу. Это не только комфорт, но и способ организма расслабиться, улучшить кровообращение и сохранить энергию. Этим пользуются даже дикие животные, особенно холоднокровные, которым тепло необходимо для активации.

Собаки не ящерицы, но солнце влияет на них не меньше: оно помогает телу расслабиться, а разуму — успокоиться. Под его лучами активнее вырабатывается серотонин — "гормон хорошего настроения", способствующий внутреннему балансу.

Им просто это нравится

Иногда ответ — на поверхности. Собакам, как и нам, просто нравится ощущение солнечного тепла. Если в доме есть уютное солнечное пятно, питомец запомнит его как место покоя и будет стремиться туда снова и снова.

«И как его винить?» — хочется сказать. Ведь все мы знаем, как приятно погреться в лучах весеннего солнца, особенно в прохладный день.

Польза и потенциальный вред

Помимо расслабления, солнечные ванны полезны для пожилых собак и тех, у кого болят суставы: тепло снижает напряжение в мышцах и облегчает движение.

Хотя собаки не производят витамин D через кожу, как люди, его микродозы всё же оседают на шерсти. Облизываясь, животное получает их внутрь, и это помогает метаболизму кальция.

Но есть и риски. Щенки, стареющие собаки и породы с чувствительной или светлой кожей особенно уязвимы к перегреву, солнечным ожогам и обезвоживанию. При отсутствии тени или воды возможны тепловой удар и другие проблемы.

Предупреждающие симптомы:

учащённое дыхание;

обильное слюнотечение;

вялость.

Вот почему важно всегда обеспечивать собаке выбор между солнцем и тенью, а также доступ к свежей воде. Только так солнечные ванны останутся полезными и безопасными.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов, с зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

