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Какой вес считается нормальным для кошки и что делать, если ваш питомец слишком тяжелый

2:30
Зоосфера

Каждый владелец кошки хочет, чтобы его питомец был здоров и счастлив. Но знаете ли вы, сколько должна весить ваша кошка, чтобы избежать проблем с её здоровьем? Ожирение — это не просто косметическая проблема, а серьёзный риск для здоровья. В этой статье мы расскажем, какой вес считается идеальным для кошки и как предотвратить избыточный вес.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Почему кошки набирают лишний вес

Как и у людей, у кошек лишний вес возникает из-за неправильного питания и недостатка физической активности. Особенно это касается домашних питомцев, которые не могут свободно бегать и играть на улице. Если кошка живет одна, она может скучать и компенсировать это едой.

Какой вес считается нормальным для кошки

Идеальный вес для кошки зависит от её породы, возраста и здоровья. Средний вес для здоровой кошки — от 3,5 до 4,5 кг. Однако породы, такие как мейн-кун или персидская кошка, могут весить больше.

  1. Сиамская кошка — 3-4,5 кг.

  2. Персидская кошка — 3-5,5 кг.

  3. Мейн-кун — 4,5-6 кг.

Как оценить, нормальный ли вес у вашей кошки

Чтобы понять, что ваша кошка не страдает от избыточного веса, просто проведите пальцем по её бокам. Если вы не можете легко почувствовать рёбра, скорее всего, кошка имеет лишний вес.

Как поддерживать здоровый вес вашей кошки

  1. Правильное питание: выбирайте корм с низким содержанием калорий, высоким уровнем белка и клетчатки. Контролируйте количество пищи и кормите кошку по расписанию.

  2. Игры и физическая активность: поддерживайте активность питомца через игры. Это поможет не только поддерживать форму, но и предотвратить скуку.

  3. Регулярные проверки у ветеринара: вес кошки необходимо контролировать. Периодические осмотры помогут обнаружить возможные проблемы со здоровьем и откорректировать питание.

Почему важно избегать лишнего веса

Избыточный вес может привести к серьёзным заболеваниям, таким как артрит, диабет и проблемы с сердцем. К тому же, кошка с лишним весом может стать менее активной, что влияет на её психологическое состояние.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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