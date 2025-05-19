Ваш питомец тоже грызет когти? Разбираемся, почему это происходит

3:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые кошки имеют привычку грызть свои ногти или даже целиком их жевать, и это может быть довольно частым поведением. Но стоит ли беспокоиться? Давайте разберемся, когда это — просто часть ухода за собой, а когда это может быть признаком проблемы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка вылизывается

Почему кошки грызут ногти

Грызение ногтей у кошек — это не всегда вредная привычка. Иногда это просто часть их обычной самообслуживающей процедуры. Когда кошка грызет свои коготки, она может пытаться очистить их от грязи или удалить мелкие частицы, застрявшие в лапках. Это также может быть способом избавляться от поврежденных слоев когтей, чтобы обнажить более ровные и крепкие слои.

Для некоторых кошек такой процесс является ритуалом саморегуляции, который они выполняют для расслабления, аналогично тому, как мы можем, например, теребить волосы или грызть ногти. Это нормально, особенно если кошка делает это время от времени.

Когда нужно беспокоиться

Тем не менее, если ваше животное грызет ногти слишком часто или настойчиво, это может быть сигналом, что что-то не так. В таких случаях возможны две главные причины: стресс и физические проблемы.

Стресс: кошки могут начать грызть когти, если они переживают стресс или беспокойство. Причины стресса могут быть разнообразными — от появления нового питомца в доме до изменений в окружающей среде. Скука и одиночество также могут способствовать этому поведению. Проблемы со здоровьем: инфекции, травмы или даже грибковые заболевания могут вызывать зуд и дискомфорт в лапках, что заставляет кошку вылизывать или грызть свои когти. Если кошка не может самостоятельно решить проблему, она может пытаться это сделать с помощью зубов. Важно наблюдать за состоянием лап и при подозрении на инфекцию обратиться к ветеринару.

Как помочь кошке

Игрушки и упражнения: чтобы уменьшить стресс, старайтесь обеспечить кошку развлечениями, играми и физической активностью. Это поможет ей выплескивать лишнюю энергию и снизит уровень тревоги. Уход за когтями: регулярно предоставляйте кошке возможность точить когти на специальном устройстве (когтеточке). Это поможет избежать чрезмерного внимания к собственным лапкам и предотвратить возможные травмы. Обратите внимание на изменения в поведении: если вы заметили, что кошка грызет когти все чаще, это может быть сигналом о том, что в ее жизни произошли изменения, которые вызывают стресс. Попробуйте найти и устранить источник беспокойства. Визит к ветеринару: если кошка продолжает грызть когти, несмотря на все усилия, или если вы заметили другие симптомы, такие как воспаление или выделения, обратитесь к ветеринару. Это поможет исключить возможные заболевания и решить проблему на ранней стадии.

Когда стоит волноваться

Если кошка стала делать это более агрессивно или часто, или вы заметили, что она не может остановиться, это может быть признаком серьезной проблемы — как психологической, так и физической. В таких случаях стоит обратиться к специалисту, чтобы помочь вашему питомцу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

