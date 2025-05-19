Не такие уж и простые собаки: что они реально требуют от нас каждый день

2:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Уход за собакой — это не просто рутина, это ежедневное проявление заботы и внимания. Если вы хотите, чтобы ваш питомец был счастлив и здоров, важно соблюдать регулярные процедуры. Ведь даже если собака — это не человек, ее потребности и эмоции требуют нашего внимания. Давайте разберемся, какие заботы должны быть в вашем расписании по уходу за четвероногим другом.

Фото: https://www.freepik.com Собака на груминге

Ежедневный уход

Вода: ваша собака всегда должна иметь доступ к свежей чистой воде. Особенно в жаркие дни, когда важно поддерживать её гидратацию.

Питание: кормите собаку в соответствии с её возрастом, породой и активностью. Оставляйте место для угощений и витаминов, но не переусердствуйте.

Прогулки: два раза в день прогулки — минимум! Это не только физическая активность, но и психологическое обогащение для питомца.

Чистота: регулярно проверяйте лапы собаки после прогулок, чтобы удалить грязь, пыль и другие загрязнения.

Еженедельный уход

Чистка шерсти: даже короткошёрстные собаки нуждаются в регулярном расчесывании, чтобы избежать образования колтунов и удалить мертвые клетки кожи.

Проверка на блох: следите за состоянием шерсти и кожи, особенно летом, когда блохи становятся более активными.

Уход за зубами: чистка зубов — обязательная процедура для поддержания здоровья полости рта и предотвращения заболеваний зубов и десен.

Ежемесячный уход

Купание: в зависимости от породы и активности собаки, регулярные купания с использованием подходящего шампуня помогут сохранить чистоту и здоровье кожи.

Груминг: обрезка шерсти и ногтей, уход за ушами — это не только эстетика, но и необходимость для удобства и комфорта собаки.

Проверка аппетита: обратите внимание на изменения в аппетите, если собака ест меньше или больше обычного. Это может быть сигналом о проблемах со здоровьем.

Ампулы от блох: важно следить за наличием паразитов и вовремя применять профилактические средства.

Аптечка первой помощи: проверьте аптечку для питомца, чтобы в случае необходимости быстро оказать помощь.

Ежеквартальный уход

Дегельминтизация: раз в три месяца обязательно проводите дегельминтизацию, чтобы предотвратить развитие паразитов.

Обучение и тренировки: повторение команд и трюков помогает поддерживать хорошее поведение вашей собаки. Если есть проблемы, обратитесь к кинологу для консультации.

Ежегодный уход

Визит к ветеринару: ежегодный осмотр, прививки и профилактика заболеваний — обязательные процедуры для поддержания здоровья собаки. Ветеринар проверит общую физическую форму, здоровье глаз, сердца и кожи.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

