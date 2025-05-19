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Когда собака не понимает, что она делает не так: 6 вещей, которые смущают ваших питомцев

2:16
Зоосфера

Каждому владельцу собаки знакомы моменты, когда четвероногий друг ведет себя так, что вызывает у нас недоумение. В чем же причина этих странных поступков? Почему собака ведет себя именно так? Возможно, вам стоит взглянуть на это глазами вашего питомца. Давайте разберемся, что путает наших верных друзей и что мы можем сделать, чтобы улучшить общение с ними.

Акита-ину
Фото: openverse.org by B@rt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Акита-ину

1. Когда щенок кусает: почему это нормально и как с этим справиться

Щенки кусают, чтобы исследовать мир, но для нас это может быть неприятно. Знаете ли вы, что собаки не осознают, что их укус может причинить боль? Понимание их поведения поможет справиться с этим.

2. Объятия? Не всегда то, что нужно вашей собаке

Ваша собака не всегда счастлива, когда вы обнимаете её. Обнимания для неё могут быть неудобными, ведь в природе такой контакт часто ассоциируется с борьбой. Как уважать границы вашего питомца и построить доверительные отношения?

3. Почему ваша собака ест из помойки и что с этим делать

Для собаки поесть из мусорного ведра — это просто инстинкт. Но мы ведь знаем, что это плохо и даже опасно. Как научить собаку, что мусор — не еда?

4. Оставлять собаку одну: как помочь питомцу справиться с разлукой

Когда вы уходите, ваша собака переживает стресс. Она не знает, когда вы вернетесь. Как облегчить эту ситуацию и предотвратить возможные проблемы с поведением?

5. Почему ваша собака беспокоится, когда вы сидите неподвижно перед телевизором

Когда вы сидите без движения перед телевизором, собака может начать беспокоиться. Она не понимает, почему вы не реагируете на её попытки привлечь внимание. Как объяснить питомцу, что иногда вы просто отдыхаете?

6. Почему собаки реагируют на то, что мы лежим рядом с ними

Собаки могут становиться ревнивыми или доминантными, если их место в постели или на диване нарушено. Как не дать питомцу стать агрессивным из-за желания защищать своё пространство?

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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