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Почему кошка не чувствует вины за разбитую вазу? Узнайте, что она на самом деле ощущает

Зоосфера

Каждый котенок хотя бы раз устраивал небольшой "праздник разрушений" — разбитая ваза, царапанный диван или перевернутый цветочный горшок. Но что при этом чувствует ваша кошка? Знает ли она, что сделала что-то не так, и как она воспринимает вашу реакцию? Давайте разберемся.

Когти кошки
Фото: openverse.org by Fabian, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Когти кошки

Разница в восприятии боли и вины у кошек

Мы, люди, легко понимаем, когда что-то пошло не так, основываясь на эмоциях, которые выражаем лицом и голосом. Кошки же воспринимают мир по-своему. Когда они делают что-то "неправильное", они не понимают, что именно вызвало ваше недовольство. Кошки не знакомы с понятием вины в том смысле, как это понимаем мы. Они скорее чувствуют беспокойство, стресс и страх, но не осознают, что это за "вина".

Как кошки реагируют на недовольство

Кошки могут чувствовать наш стресс, но не понимают, что именно они нарушили правила. Их реакции — это не признание вины, а скорее эмоциональный ответ на наше поведение. Обычно кошки скрываются, прячутся и показывают признаки беспокойства, такие как опущенные уши, нервный хвост или низкий мяуканье.

Почему кошки не понимают, что нарушили правила

В отличие от людей, кошки не умеют распознавать ценность вещей или осознавать, что они нарушают какие-то моральные нормы. Они не знают, что такое деньги или что ваза могла быть важной для вас. Кошки действуют инстинктивно, и даже когда они что-то ломают, это не связано с тем, что они хотят причинить вред.

Что делать, если кошка что-то повредила

Если вы поймали кошку на месте преступления, важно сразу показать недовольство. Если вы просто придете домой и увидите, что она что-то разбила, наказывать уже не имеет смысла — кошка не поймет, почему вы расстроены. Чтобы ваше замечание имело значение, поймайте её на горячем.

Как правильно реагировать

  • Используйте голосовые подсказки: спокойно скажите "НЕТ" или другие слова, которые кошка запомнит как негативную реакцию.

  • Переместите кошку в другую комнату: если она сделала что-то разрушительное, лучше спокойно взять её и отнести в другую комнату, чтобы дать время успокоиться.

  • Не наказывайте физически: никогда не бейте кошку! Это не только не поможет, но и повредит вашим отношениям.

Что нужно помнить

Кошки не чувствуют вины в человеческом понимании, но они могут испытывать страх и стресс, когда видят ваше недовольство. Важно помнить, что их поведение — это не осознанное нарушение, а просто результат инстинктивных действий. Вместо наказания, лучше постараться понять, почему кошка так себя ведет, и учить её через позитивное подкрепление.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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