Когда дыхание кошки становится кошмаром: что может скрываться за неприятным запахом

3:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда ваша кошка начинает "пахнуть" по-другому, это может быть сигналом тревоги. Приятный запах изо рта — это скорее исключение, чем правило, но если дыхание вашего питомца неожиданно стало резким или слишком неприятным, стоит обратить внимание на возможные причины. Это может быть не просто результатом неправильного питания, но и признаком серьезных заболеваний.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка кричит

1. Зубные проблемы: когда налет становится врагом

Одной из самых частых причин неприятного запаха изо рта у кошек является накопление налета и кариес. Эти проблемы могут привести к гингивиту или пародонтозу, что существенно ухудшает дыхание питомца. Регулярная чистка зубов и профилактические визиты к ветеринару могут предотвратить развитие стоматологических заболеваний.

2. Проблемы с почками: аммиачный запах как тревожный знак

Хронические заболевания почек — особенно распространенная проблема у стареющих кошек. Когда почки не справляются с функцией фильтрации, из организма начинают выходить токсины, что может придавать дыханию запах аммиака. Это требует немедленного внимания специалиста.

3. Диабет: сладковатый запах как тревожный симптом

Когда кошка страдает от диабета, её организм не может эффективно контролировать уровень сахара в крови. Это может вызывать неприятный запах изо рта, который может напоминать запах ацетона. При первых признаках диабета важно обратиться к ветеринару для диагностики и лечения.

4. Заболевания печени: когда токсические вещества не уходят

Проблемы с печенью могут приводить к накоплению токсинов в организме, что также вызывает неприятный запах изо рта. В случае болезни печени у кошки могут появиться другие симптомы, такие как пожелтение глаз и десен, потеря аппетита и слабость.

5. Рак полости рта: страшная, но возможная причина

Рак полости рта у кошек — это одно из самых тяжелых заболеваний, которое может проявляться неприятным запахом дыхания, а также появлением крови в слюне, затруднением при глотании и снижением аппетита. Это требует немедленного вмешательства ветеринара.

Как бороться с неприятным запахом у кошки

Чтобы избавиться от неприятного запаха, нужно устранить его причину. Вот несколько шагов, которые помогут:

Чистка зубов: регулярная гигиена полости рта поможет избавиться от налета и предотвратить кариес.

Сбалансированное питание: диета, способствующая здоровью зубов, может уменьшить накопление налета.

Регулярное питье: убедитесь, что у вашей кошки всегда есть доступ к свежей воде, чтобы избежать сухости во рту.

Ветеринарные осмотры: регулярные проверки здоровья помогут выявить и лечить болезни на ранней стадии.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

