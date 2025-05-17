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От рака до эпилепсии: почему собаки могут стать вашими лучшими диагностами и как они это делают

Зоосфера

Многие люди не подозревают, что их верные четвероногие друзья могут распознавать болезни еще до того, как они станут заметны человеку. Благодаря своему выдающемуся обонянию, собаки могут "чувствовать" заболевания, с которыми человек сталкивается, и иногда предупреждать об их наступлении.

Собака на прогулке
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian
Собака на прогулке

Рак: собаки на страже здоровья

Собаки могут учуять рак еще на ранних стадиях, когда болезнь едва начала развиваться. Известны случаи, когда собаки обнаруживали рак молочной железы, легких или мочевого пузыря у своих владельцев, даже прежде чем они сами почувствовали что-то неладное. Собаки могут "прочувствовать" запах, связанный с опухолью, и некоторые даже реагируют на специфические запахи в образцах крови и мочи.

Нарколепсия: как собаки могут предупредить о приступе

Нарколепсия — это заболевание, при котором человек может заснуть в самый неподобающий момент. Собаки, обученные помогать людям с этим заболеванием, могут заранее почувствовать приближающийся приступ. Они могут реагировать на изменения в запахе пота, который вырабатывает человек перед приступом, и предупредить своего владельца о надвигающейся опасности.

Мигрени: как собаки помогают выявить угрозу

Собаки могут почувствовать, когда человек собирается пережить мигрень. Исследования показали, что многие собаки начинают вести себя иначе перед мигренью у своих хозяев. Хотя данные исследований пока не окончательные, существует вероятность, что собаки могут распознавать изменения в химическом составе тела, предшествующие мигреням.

Низкий уровень сахара в крови: как собаки спасают жизни

Собаки могут помочь людям с диабетом, предупредив их о низком уровне сахара в крови. Исследования показывают, что собаки чувствуют химические изменения в дыхании человека, связанные с гипогликемией, и могут напомнить своему владельцу о необходимости принять меры. Тренированные собаки могут заметить такие изменения, которые незаметны для самого человека, и вовремя предупредить его.

Эпилептические припадки: как собаки могут помочь в кризисные моменты

Некоторые собаки обучены предупреждать своих владельцев об эпилептических припадках, которые могут наступить в любой момент. Хотя ученые до конца не знают, какие именно запахи или изменения в организме человека собаки могут учуять, известно, что некоторые собаки способны почувствовать приближение припадка и заранее сообщить об этом владельцу.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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