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Ваши цветы могут стать причиной вымирания пчел: как посадка в городе может навредить природе

2:47
Зоосфера

Все больше городов решают помочь пчелам, высаживая полевые цветы на своих территориях. Однако перед тем как расставлять клумбы с бархатцами или петуниями, стоит учесть важные экологические факторы. Полевые цветы, которые веками существовали в своей естественной среде, важны для опылителей, но важно также следить за тем, чтобы они росли на чистой почве.

Пчела
Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пчела

Пчелы и полевые цветы: важная связь

Идея высаживать дикорастущие цветы в городах замечательная, ведь они привлекают пчел и других опылителей, способствуя поддержанию экосистемы. Но следует помнить, что пчелы потребляют не только нектар, но и пыльцу, которая может быть загрязнена, если растения растут на земле, зараженной тяжелыми металлами. В городах, где раньше велась промышленная или строительная деятельность, такие металлы, как свинец и мышьяк, могут попасть в растения, а значит, и в организм пчел.

Проблемы загрязнения почвы

Новое исследование, проведенное в Кембридже, показало, что загрязнение почвы в городах может повлиять на здоровье пчел, питающихся местными цветами. Даже такие обычные растения, как вьюнок или белые яички, могут накопить токсичные вещества из почвы, что влияет на здоровье насекомых. Это приводит к снижению их численности и даже нарушению способности ориентироваться в поисках пищи.

Загрязненная почва — угроза для пчел

Исследования, проведенные в Кливленде, подтвердили, что растения на загрязненных участках могут аккумулировать тяжелые металлы, что наносит вред пчелам, которые питаются этим нектаром. Из-за этого городским пчелам становится сложнее выживать, что имеет серьезные последствия для всей экосистемы. Эксперты настоятельно рекомендуют перед посадкой полевых цветов в городах проверять историю участка на наличие загрязняющих веществ.

Советы для городов: что важно учесть

  1. Проверка почвы: перед посадкой цветущих растений важно убедиться, что почва не загрязнена тяжелыми металлами, такими как свинец, кадмий или мышьяк.

  2. Выбор растений: стоит отдавать предпочтение растениям, которые не накапливают токсичные вещества в пыльце и нектаре.

  3. Поддержка экосистемы: посадка цветущих растений поможет не только пчелам, но и улучшит экосистему города в целом, если они будут выращиваться на чистой земле.

Таким образом, проект по озеленению города с полевыми цветами может оказать большую пользу, если учитывать все экологические аспекты, чтобы не навредить пчелам и не загрязнить окружающую среду.

Уточнения

Медоно́сная пчела́ (лат. Ápis melliféra) — вид общественных пчёл семейства Apidae подсемейства Apinae.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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