Клещи, комары, осы: кто из них оставил свой укус? Как распознать и не ошибиться

Лето не только радость и отдых, но и сезон активных врагов с крыльями и шестью лапками. Пчелы, клещи, комары, осы — все они могут стать нежеланными гостями вашего тела. И если укусы, как правило, вызывают зуд и отек, то бывают и более серьезные последствия, вплоть до аллергических реакций или инфекций. Но как понять, кто именно вас укусил? Давайте разберемся, как распознать виновника и что с этим делать.

Фото: commons.wikimedia.org by Mathias Krumbholz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комар

Укус комара: зуд и волдыри — легко, но не всегда безопасно

Комары — настоящие летние хищники. Их укус — это маленький пузырь с покраснением, который вызывает жуткий зуд. Иногда, если у вас аллергия или не выработан иммунитет, комар может оставить настоящий волдырь. Укус может стать не таким безобидным, если речь идет о малярийном комаре или тех, кто является переносчиком других опасных заболеваний, таких как вирусы Зика или лихорадка Денге.

Клещ: не сразу заметно, но последствия могут быть страшными

Клещ — это маленькое, но опасное создание. Его укус часто не ощущается, так как он незаметно прикрепляется к коже, но обычно его обнаруживают через несколько дней. Основные зоны атаки — это шея, подмышки, пах и другие теплые участки тела. Клещи могут переносить такие болезни, как болезнь Лайма и риккетсиоз. Если заметили клеща, удалите его как можно быстрее, а затем обратитесь к врачу для профилактики заболеваний.

Пчелы, осы и шершни: боль и токсичный яд

Эти "пернатые" не прощают ошибок: укус пчелы или осы сразу ощущается и сопровождается резкой болью. Причиной является токсичный яд, который они вводят через жалко. На первый взгляд укус не представляет серьезной угрозы, но для людей с аллергией или при множественных укусах он может стать причиной анафилактического шока, что требует немедленного вмешательства.

Пауки: не так страшно, как кажется

Укусы пауков, как правило, не опасны, если не учитывать индивидуальную аллергию. Но если вы чувствуете, что укусы начинают развиваться в инфекцию, лучше обратиться к врачу. Чтобы уменьшить боль и отек, применяйте холодные компрессы и держите поврежденную часть тела приподнятой.

Постельные клопы: аллергия на слюну насекомого

Эти маленькие ночные паразиты не больно кусают, но их укус вызывает серьезную аллергическую реакцию. Слюна клопов может вызвать зуд, покраснение и раздражение кожи, а иногда — даже общее недомогание.

Что делать

Если укус насекомого вызывает сильные симптомы, такие как головная боль, головокружение или проблемы с дыханием, не теряйте время — сразу обращайтесь в больницу. В других случаях достаточно обезболивающих и антигистаминов, чтобы справиться с воспалением.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

