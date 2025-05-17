Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнце слепит, а камеры штрафуют — эти очки спасут ваше зрение и кошелёк
Советский школьный обед: тарелка борща и котлета — вкус коллективного детства
Стала известна дата, когда Глеб Калюжный отправится в армию
Все рыбаки мечтают оказаться здесь — уединённый рай спрятался в глубине Флориды
Дамаск отворачивается от Москвы: Сирия больше не хочет печатать деньги в России
Слышали о стрельбе из лука, и вам стало интересно? Тогда вам стоит узнать об этом получше
Алевропита: ленивый пирог, который покорит ваше сердце
Эти растения защищают картофель от бед и делают его вкуснее — не знали? Читайте
Забытая жемчужина садов: айва, которая вновь завоевывает наши сердца

Клещи, комары, осы: кто из них оставил свой укус? Как распознать и не ошибиться

Зоосфера

Лето не только радость и отдых, но и сезон активных врагов с крыльями и шестью лапками. Пчелы, клещи, комары, осы — все они могут стать нежеланными гостями вашего тела. И если укусы, как правило, вызывают зуд и отек, то бывают и более серьезные последствия, вплоть до аллергических реакций или инфекций. Но как понять, кто именно вас укусил? Давайте разберемся, как распознать виновника и что с этим делать.

Комар
Фото: commons.wikimedia.org by Mathias Krumbholz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комар

Укус комара: зуд и волдыри — легко, но не всегда безопасно

Комары — настоящие летние хищники. Их укус — это маленький пузырь с покраснением, который вызывает жуткий зуд. Иногда, если у вас аллергия или не выработан иммунитет, комар может оставить настоящий волдырь. Укус может стать не таким безобидным, если речь идет о малярийном комаре или тех, кто является переносчиком других опасных заболеваний, таких как вирусы Зика или лихорадка Денге.

Клещ: не сразу заметно, но последствия могут быть страшными

Клещ — это маленькое, но опасное создание. Его укус часто не ощущается, так как он незаметно прикрепляется к коже, но обычно его обнаруживают через несколько дней. Основные зоны атаки — это шея, подмышки, пах и другие теплые участки тела. Клещи могут переносить такие болезни, как болезнь Лайма и риккетсиоз. Если заметили клеща, удалите его как можно быстрее, а затем обратитесь к врачу для профилактики заболеваний.

Пчелы, осы и шершни: боль и токсичный яд

Эти "пернатые" не прощают ошибок: укус пчелы или осы сразу ощущается и сопровождается резкой болью. Причиной является токсичный яд, который они вводят через жалко. На первый взгляд укус не представляет серьезной угрозы, но для людей с аллергией или при множественных укусах он может стать причиной анафилактического шока, что требует немедленного вмешательства.

Пауки: не так страшно, как кажется

Укусы пауков, как правило, не опасны, если не учитывать индивидуальную аллергию. Но если вы чувствуете, что укусы начинают развиваться в инфекцию, лучше обратиться к врачу. Чтобы уменьшить боль и отек, применяйте холодные компрессы и держите поврежденную часть тела приподнятой.

Постельные клопы: аллергия на слюну насекомого

Эти маленькие ночные паразиты не больно кусают, но их укус вызывает серьезную аллергическую реакцию. Слюна клопов может вызвать зуд, покраснение и раздражение кожи, а иногда — даже общее недомогание.

Что делать

Если укус насекомого вызывает сильные симптомы, такие как головная боль, головокружение или проблемы с дыханием, не теряйте время — сразу обращайтесь в больницу. В других случаях достаточно обезболивающих и антигистаминов, чтобы справиться с воспалением.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Новости спорта
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий Аудио 
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Российский шоу-бизнес
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу Аудио 
Никакой химии: вот чем обрабатывают землю, чтобы кроты ушли
Садоводство, цветоводство
Никакой химии: вот чем обрабатывают землю, чтобы кроты ушли Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Сводка с фронта: СВО движется к Полтаве, Запад обсуждает требование России к Украине Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Последние материалы
Сводка с фронта: СВО движется к Полтаве, Запад обсуждает требование России к Украине
Пропустить нельзя нарушить: где ставить запятую, если за тобой сирена
Этот враг прячется в вашей тарелке и добивает на работе: суставы сдаются первыми
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Теннант прервал молчание о сериале Доктор Кто — но его слова всё усложнили
Россия снова наращивает экспорт газа в Европу: вот кто стал крупнейшим покупателем
Москва — Медина без лишнего: как паломники из России полетят в Саудовскую Аравию без пересадок
Забудьте о скручиваниях: эти упражнения прокачивают пресс в 10 раз эффективнее
Почему собака вдруг боится всего на свете — и как вернуть ей спокойствие
Как пустить авокадо в рост, даже если ваша квартира — это не джунгли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.