Гости на пороге — а кошка в шкафу: что делать, если домашняя любимица боится людей

Если ваша кошка стремительно испаряется в шкаф при виде гостей — она не единственная. Страх перед незнакомцами — частое явление, особенно у трусливых или слабо социализированных питомцев. Но можно ли что-то изменить, не заставляя животное страдать? Да, и даже без насилия и стресса.
Для кошек любое нарушение рутины — стресс. В их мире нет места неожиданным звукам, запахам и людям. Особенно тяжело приходится интровертам — они не готовы к визитам шумных компаний и не любят, когда кто-то топчется по их территории.
Кошки с малым опытом общения вне дома реагируют особенно остро: звонок в дверь, громкие разговоры, чужие запахи — всё это может вызвать панику. Некоторые пугаются детей, другие — мужчин, если живут только с женщинами. Запах незнакомого человека в их восприятии — как вторжение.
Создайте укромное место, где кошка может чувствовать себя в безопасности. Это может быть шкаф, комната или уголок с любимой подстилкой, едой, лотком и игрушками. Главное — никто из гостей туда не заходит.
Если гость уже в доме, и кошка не в панике — дайте ей угощение, мягко погладьте, но не навязывайтесь. Позже можно попробовать подвести её поближе к человеку с тем же угощением. Главное — без резких движений и навязчивости.
Диффузоры с синтетическими феромонами, имитирующими кошачьи "успокаивающие сигналы", действительно помогают. Особенно — в сочетании с рутиной, безопасным пространством и терпением.
Котят проще приучить к людям и шуму, но взрослым кошкам тоже можно помочь — главное, не торопить. Терпение и постепенность — ваши лучшие друзья.
Если всё равно не получается — обратитесь к ветеринару или поведенческому специалисту. Иногда кошки боятся не просто так.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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