На страже семьи: породы собак, которые чувствуют угрозу раньше, чем вы её заметите

Собаки сопровождали человека с древнейших времён — охраняли дома, стерегли стада и становились верными друзьями. Но одни породы будто рождены с миссией защищать. Их инстинкты, характер и физические данные делают их настоящими телохранителями на четырёх лапах.
Вот список пород, которые особенно известны своей преданностью и готовностью встать между хозяином и опасностью.
Настоящий символ надёжности. Эти собаки быстро обучаются, не боятся рисковать и всегда начеку. Именно поэтому их выбирают для службы в армии и полиции.
Сила и выдержка — вот их визитная карточка. Ротвейлеры могут быть невероятно ласковыми в кругу семьи, но при малейшей угрозе превращаются в молниеносных защитников.
Интеллигентный, грациозный и бесстрашный. Доберман готов защищать своих людей от всего, что покажется ему подозрительным. А если добавить правильное воспитание — получаем идеального компаньона и охранника.
Эти собаки живут на предельной скорости: им нужен постоянный вызов. Умны, выносливы и обладают развитым защитным инстинктом. Часто работают в полиции и спецслужбах.
Он не лает зря. Но если чувствует угрозу — реагирует мгновенно. В семье — настоящий плюшевый гигант, на улице — надёжная стена между вами и опасностью.
Сдержанная и независимая, акита не нуждается в лишних словах. Она привязана к своим и может быть недоверчивой к чужим. Требует грамотной социализации, зато любит и охраняет всей душой.
Весёлый и активный, но в случае опасности становится серьёзным и бдительным. Особенно хорошо ладит с детьми и быстро учится правильному поведению.
Гигант с добрым сердцем и спокойным нравом. Несмотря на размер, прекрасно чувствует себя дома. В случае угрозы без колебаний встанет на защиту семьи.
Не типичный охранник, но невероятно предан. Его привязанность к хозяевам делает его зорким и бесстрашным защитником, особенно если кто-то вторгся на его территорию.
Мощный, уверенный, верный. Бультерьер не из робкого десятка, но при должной социализации превращается в надёжного друга и охранника.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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