На страже семьи: породы собак, которые чувствуют угрозу раньше, чем вы её заметите

2:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки сопровождали человека с древнейших времён — охраняли дома, стерегли стада и становились верными друзьями. Но одни породы будто рождены с миссией защищать. Их инстинкты, характер и физические данные делают их настоящими телохранителями на четырёх лапах.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы Доберман

Вот список пород, которые особенно известны своей преданностью и готовностью встать между хозяином и опасностью.

Немецкая овчарка

Настоящий символ надёжности. Эти собаки быстро обучаются, не боятся рисковать и всегда начеку. Именно поэтому их выбирают для службы в армии и полиции.

Ротвейлер

Сила и выдержка — вот их визитная карточка. Ротвейлеры могут быть невероятно ласковыми в кругу семьи, но при малейшей угрозе превращаются в молниеносных защитников.

Доберман

Интеллигентный, грациозный и бесстрашный. Доберман готов защищать своих людей от всего, что покажется ему подозрительным. А если добавить правильное воспитание — получаем идеального компаньона и охранника.

Бельгийский малинуа

Эти собаки живут на предельной скорости: им нужен постоянный вызов. Умны, выносливы и обладают развитым защитным инстинктом. Часто работают в полиции и спецслужбах.

Бульмастиф

Он не лает зря. Но если чувствует угрозу — реагирует мгновенно. В семье — настоящий плюшевый гигант, на улице — надёжная стена между вами и опасностью.

Акита

Сдержанная и независимая, акита не нуждается в лишних словах. Она привязана к своим и может быть недоверчивой к чужим. Требует грамотной социализации, зато любит и охраняет всей душой.

Боксёр

Весёлый и активный, но в случае опасности становится серьёзным и бдительным. Особенно хорошо ладит с детьми и быстро учится правильному поведению.

Датский дог

Гигант с добрым сердцем и спокойным нравом. Несмотря на размер, прекрасно чувствует себя дома. В случае угрозы без колебаний встанет на защиту семьи.

Сибирский хаски

Не типичный охранник, но невероятно предан. Его привязанность к хозяевам делает его зорким и бесстрашным защитником, особенно если кто-то вторгся на его территорию.

Бультерьер

Мощный, уверенный, верный. Бультерьер не из робкого десятка, но при должной социализации превращается в надёжного друга и охранника.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

