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Кошачьи предпочтения в еде: что кормить, чтобы ваш кот был счастлив

3:12
Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, что любит ваш пушистик? Оказывается, кошки — настоящие гурманы, но их вкусовые предпочтения сильно отличаются от наших. Знание их предпочтений поможет вам не только угодить питомцу, но и защитить его от вредной еды.

Кошка на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати

Запах — главный ориентир

Кошки не слишком хорошо различают вкусы, но их обоняние — просто суперсила! Именно запах определяет, будет ли еда съедена. Если миска пахнет аппетитно, кошка с радостью примется за еду. А вот при насморке, когда нюх притупляется, она может вовсе отказаться от пищи.

Умами: вкус мяса, который сводит с ума

Кошки обожают вкус умами — мясной вкус, который присутствует в белковых продуктах. Это настоящий деликатес для них, ведь даже простая куриная грудка для них — как для нас изысканный десерт.

Сладкое: не для кошек

Сладкое кошки различают плохо и большинство из них к сахару равнодушны. Сладкие угощения им неинтересны, а их добавление в еду может навредить кошачьему организму. Кошки не приспособлены к перевариванию сахара.

Важно: "Где вы видели мышь, облитую карамелью?" — это точно не для вашего питомца!

Кислое: кошачья слабость

Кошки очень чувствительны к кислому вкусу, и им он нравится. Возможно, поэтому они так любят сметану, кефир и могут попросить кусочек яблока. В таких угощениях можно найти здоровую кислинку, которая нравится питомцам.

Солёное: опасное удовольствие

Кошки действительно обожают солёную еду, особенно мясо, например, бекон. Однако будьте осторожны! Соль вредна для их здоровья, и её избыточное количество может привести к проблемам с почками.

Горькое: категорическое "нет"

Горечь кошки не переносят. Это их природная защита от ядовитых веществ. Поэтому если вы пытались дать коту горькое лекарство, вы наверняка видели, как он морщится и протестует.

Вкус воды: почему коты любят пить из крана

Кошки предпочитают пить проточную воду, а не ту, что стоит в миске. Это не каприз, а их природная привычка. Поэтому они с удовольствием пьют воду из крана. Чтобы это не стало проблемой, можно купить специальный кошачий фонтанчик.

Текстура еды тоже важна

Кошки интересуются не только вкусом, но и текстурой пищи. Хрустящий корм нравится не всем, ведь кошки часто привлекаются запахом. А вот маслянистая текстура, такая как у авокадо или шоколадной пасты, может привлечь их внимание, хотя эти продукты для них вредны.

Узнайте вкусы вашего кота

Кошки любят умами, кислое и солёное, но не интересуются сладким и терпят горечь. Они предпочитают проточную воду и обожают маслянистую текстуру. Учитывая эти предпочтения, можно угостить питомца безопасными и вкусными лакомствами, а также прятать всё вредное от его любопытных лапок.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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