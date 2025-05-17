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Почему собака вдруг боится всего на свете — и как вернуть ей спокойствие

2:16
Зоосфера

Когда собака внезапно становится тревожной, игнорирует команды, прячется или дрожит — это не просто "плохое поведение". Это тревога, и её ни в коем случае нельзя игнорировать.

Золотистый ретривер
Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Золотистый ретривер

Что может вызывать стресс у собаки

Поводов для беспокойства у питомца может быть немало. Часто встречаются следующие:

  • Одиночество — разлука с хозяином может вызывать плач, лай и деструктивное поведение.

  • Перемены — переезд, смена распорядка или нового члена семьи могут дезориентировать.

  • Незнакомцы и животные — без должной социализации любые новшества могут быть стрессом.

  • Походы к ветеринару — ассоциации с болью и дискомфортом делают визиты пугающими.

  • Шум — гроза, фейерверки, громкие звуки часто становятся триггером паники.

  • Плохой опыт — собаки, пережившие жестокое обращение, легко впадают в тревожные состояния.

Как понять, что собака нервничает

Вместо слов — поведение. Вот на что стоит обратить внимание:

  • постоянное зевание или дрожь без причины

  • уши прижаты, тело напряжено

  • собака избегает контакта, прячется

  • появляется чрезмерное слюнотечение

  • собака начинает жевать предметы или вылизывать лапы

  • забывает команды, может справлять нужду дома

  • становится навязчиво ласковой или, наоборот, отстранённой

Как помочь питомцу

В большинстве случаев всё решается заботой и вниманием:

  • Чёткий распорядок: прогулки, кормление и игры по расписанию — как якорь для психики.

  • Уголок безопасности: мягкое, укромное место, где собака может спрятаться и почувствовать себя в безопасности.

  • Физическая и умственная активность: больше игр, тренировки, игрушки с угощениями.

  • Ласка и спокойствие: поглаживания, мягкий голос, ароматы феромонов успокаивают даже в тяжёлых моментах.

  • Никаких наказаний: негативное подкрепление усугубит тревогу. Лучше — мягкость и поощрение за спокойствие.

Если тревожность не проходит, обязательно обратитесь к ветеринару или кинологу. В ряде случаев могут потребоваться специальные успокаивающие препараты.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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