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Обнимались по ночам, а теперь ушёл на коврик — что случилось с вашей собакой

1:58
Зоосфера

Раньше вы засыпали рядышком, а теперь собака уходит в другую комнату или на пол? Не спешите паниковать — это не про любовь, это про комфорт. Вот что может быть не так.

Девушка спит с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит с собакой

1. Стареет — и ищет покоя

С возрастом собаки становятся менее гибкими, суставы начинают болеть. Им может быть неудобно лежать рядом, особенно если кровать мягкая или тесная.

2. Жарко под одеялом

Вы закутались в пледы, а собаке стало невыносимо жарко. Собаки чувствуют температуру тоньше нас, и часто ищут прохладные места для сна.

3. Нужен уголок только для себя

Если в доме появились новые животные, дети или просто стало шумно, собака может начать искать личное пространство и уединение. Это не обида — просто способ восстановить баланс.

4. Что-то болит

Резкая смена поведения — повод задуматься о здоровье. Даже маленькая заноза в лапе может сделать сон рядом с вами неудобным. Покажитесь ветеринару, если есть сомнения.

5. Стресс и тревога

Смена режима, громкие звуки, переезд или даже ваше плохое настроение могут вызвать тревогу у собаки. И она решит, что поспать отдельно — безопаснее.

6. Вы нарушили рутину

Собаки — фанаты предсказуемости. Если вы позже приходите с работы, меньше гуляете или забываете про вечерние ритуалы, она может "перестроиться" и выбрать другое место для сна.

7. Слишком шумно

Громкий телевизор, вентилятор, яркий свет — всё это может отпугнуть собаку. Она просто уходит туда, где тише и спокойнее.

8. Физический дискомфорт

Боль, усталость, травма — иногда даже лёгкое недомогание заставляет искать более удобную позу и место.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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