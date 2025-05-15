Любит ли кошка поцелуи — или просто терпит? Ответ может удивить

Сидите вы на диване, обняв свою любимицу, и, охваченные нежностью, сыплете на неё поцелуи. А она? Молчит, щурится, или наоборот — пытается сбежать. Что происходит у неё в голове в этот момент?
Люди выражают любовь объятиями, ласками и поцелуями. Но у кошек — свой язык. Им ближе потереться щекой, лечь рядышком, мягко "месить" лапами. Поцелуи, особенно в нос или лоб, для многих кошек — непонятный, а иногда и раздражающий жест.
Если кошка отстраняется, уходит, шипит, жмурится, отводит уши — это чёткий сигнал: "Не надо!" Некоторые воспринимают близость лица как угрозу. Особенно, если животное боится резких движений или не любит посторонние запахи.
Некоторые кошки терпят поцелуи или даже их приветствуют. Они остаются рядом, трутся, мурлычут, смотрят полузакрытыми глазами. Особенно им может нравиться, когда вы целуете их в область щёк или головы — там, где они сами любят тереться о любимого человека.
Да, у кошек есть своя форма поцелуя — когда они мягко прикасаются носами. Иногда кошка может ткнуться носом в вашу руку или щёку — это и есть её версия поцелуя. А ещё - медленное моргание. Если кошка смотрит на вас и медленно закрывает глаза — это высшая форма доверия.
Кошке не важны поцелуи. Ей важны ваше уважение, такт и комфорт. Поглаживания, совместная игра, спокойное присутствие рядом — для неё это и есть настоящая привязанность. Смотрите на её реакцию — и вы поймёте, чего она хочет на самом деле.
Поцелу́й или оскуля́ция (лат. os — рот) — прикосновение губами к кому-либо или чему-либо для выражения любви, в знак почтения, и так далее.
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