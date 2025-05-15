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Любит ли кошка поцелуи — или просто терпит? Ответ может удивить

1:56
Зоосфера

Сидите вы на диване, обняв свою любимицу, и, охваченные нежностью, сыплете на неё поцелуи. А она? Молчит, щурится, или наоборот — пытается сбежать. Что происходит у неё в голове в этот момент?

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

Поцелуи — это по-нашему

Люди выражают любовь объятиями, ласками и поцелуями. Но у кошек — свой язык. Им ближе потереться щекой, лечь рядышком, мягко "месить" лапами. Поцелуи, особенно в нос или лоб, для многих кошек — непонятный, а иногда и раздражающий жест.

Когда кошке это не по душе

Если кошка отстраняется, уходит, шипит, жмурится, отводит уши — это чёткий сигнал: "Не надо!" Некоторые воспринимают близость лица как угрозу. Особенно, если животное боится резких движений или не любит посторонние запахи.

А если всё же любит

Некоторые кошки терпят поцелуи или даже их приветствуют. Они остаются рядом, трутся, мурлычут, смотрят полузакрытыми глазами. Особенно им может нравиться, когда вы целуете их в область щёк или головы — там, где они сами любят тереться о любимого человека.

"Кошачий поцелуй" существует

Да, у кошек есть своя форма поцелуя — когда они мягко прикасаются носами. Иногда кошка может ткнуться носом в вашу руку или щёку — это и есть её версия поцелуя. А ещё - медленное моргание. Если кошка смотрит на вас и медленно закрывает глаза — это высшая форма доверия.

Как всё-таки лучше выражать любовь

Кошке не важны поцелуи. Ей важны ваше уважение, такт и комфорт. Поглаживания, совместная игра, спокойное присутствие рядом — для неё это и есть настоящая привязанность. Смотрите на её реакцию — и вы поймёте, чего она хочет на самом деле.

Уточнения

Поцелу́й или оскуля́ция (лат. os — рот) — прикосновение губами к кому-либо или чему-либо для выражения любви, в знак почтения, и так далее.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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