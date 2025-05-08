Маленький комок хаоса: что делать, если котёнок превращает дом в площадку для паркура

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мечтали, что котёнок будет как плюшевая игрушка — тёплый, ласковый, уютный? А на деле в доме поселился маленький торнадо с усами, который носится по стенам и грызёт всё, что видит? Не пугайтесь — это норма. Просто у котят свои "правила игры".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котенок

1. Внутренний охотник проснулся

Кошки — хищники по природе. Даже в 500 граммах котёнка уже живёт тигр, который тренирует охотничьи навыки на тапках, шнурках и ваших пальцах. Игра помогает направить этот инстинкт в мирное русло.

2. Энергия через край

Котята — это батарейки на лапках. Они спят много, но когда просыпаются, энергии столько, что кажется, будто они зарядились от молнии. Им нужно движение, бег, прыжки и веселье.

3. Просто скучно

Если в доме тихо, а игрушек мало, котёнок сам придумает себе приключения. Чем активнее вы играете с ним, тем меньше шансов, что он начнёт от скуки таскать шторы или кусать за нос.

4. Мир такой интересный

Котёнок исследует всё: от носка под диваном до вашей кофейной кружки. Игра — это способ познания мира, не повод для паники.

5. Без мамы — свои заморочки

Если котёнка рано отлучили от матери, он может не понимать границ в игре. Кусает, кидается, ведёт себя "дико" — не потому что вредный, а потому что учится взаимодействовать с миром.

6. Волнение и стресс

Новый звук, чужой запах, гость в доме — всё это может вызывать перевозбуждение. Помогите малышу адаптироваться, не пугая и не наказывая.

7. Просто зумится

Да, те самые "пятиминутки безумия" — момент, когда котёнок внезапно превращается в пушистую ракету. Мчится, как одержимый, с бешеной скоростью по квартире. Это абсолютно нормально — просто ему весело жить.

Уточнения

Котёнок — детёныш кошки (лат. Felis catus) или других представителей семейства кошачьих.

