Дома лапочка, на улице — ураган: почему собака будто забывает, кто её хозяин

Дома — душка, на улице — полный хаос? Это знакомо многим владельцам собак. Кажется, будто на прогулке питомец теряет память и превращается в неуправляемого бунтаря. Но не спешите злиться — проблема чаще всего вовсе не в характере.
Щенки до 12 недель — милые зефирки, которые ходят за вами по пятам. А вот в возрасте от 6 до 18 месяцев начинается "подростковый бунт": гормоны шалят, внимание рассыпается, и все команды летят в трубу. Здесь помогут простые команды и регулярные угощения за послушание.
Если взрослая собака игнорирует команды на улице, скорее всего, она просто не обучена действовать в сложной среде. Дома всё тихо, а вот на улице — шум, запахи, другие собаки. Чтобы слушаться в таких условиях, нужно было тренироваться именно там.
Некоторые собаки просто не справляются с уличным шумом: машины, крики, запахи. Это может проявляться в лаях, тянущем поводке или замирании на месте. Часто причина — недостаточная социализация в детстве. Но исправить это никогда не поздно.
Прошёл кот — команда забылась. Задул ветер — команда забылась. Собака может быть настолько увлечена происходящим, что просто не слышит вас. Решение — постепенные тренировки с наращиванием отвлекающих факторов.
Собаки умеют скрывать боль. Если питомец резко перестал реагировать на команды, стоит проверить его здоровье. Артрит, ушибы или проблемы с лапами могут мешать концентрации и движению.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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