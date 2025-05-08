Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Форма, цвет и один трюк: ногти, которые притворяются длиннее
Красота, сон, либидо: как вернуть себя после 40, просто перестав делать эти вещи
Бег во вред: 7 заболеваний, при которых он принесет больше вреда, чем пользы
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Спрячьте всё — от денег до ёлочных игрушек: тайные зоны хранения в квартире
Лучшие народные средства для защиты виноградника от тли
300 лет под землёй: что скрывали фрески венгерского дворца
175 млн пассажиров в ожидании обновлений: аэропорт Майами готовится к масштабной модернизации
Британские власти разрушили надежды малоимущих: выплат не будет в 2025 году

Подушка больше не ваша? Почему кошка выбирает именно это место — и что это значит

2:02
Зоосфера

Кажется, только вы встали с кровати — и через минуту ваша кошка уже устроилась на вашей подушке, как будто всегда там жила. Почему пушистик выбирает именно это место? Ответ может быть не один — у кошек свои тонкие мотивы.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка спит

1. Мягко, уютно, лениво

Кошки — настоящие эстеты комфорта. У них нет налогов, дедлайнов и ипотеки, зато есть вкус к жизни. Подушка — мягкая, тёплая, пахнет любимым человеком. Где ещё так сладко спится?

2. Тепло, как на батарее

Если зимой ваша кошка греется о всё, что греется — подушка, хранящая тепло головы, для неё как мини-обогреватель. Особенно если вы только встали и оставили её тёплой.

3. Больше, чем привязанность

Забудьте миф о независимости: кошки умеют любить. Сон рядом с вашей головой — это способ быть ближе, чувствовать себя в безопасности и демонстрировать доверие.

4. Защита или… охрана

Некоторые кошки ведут себя как пушистые телохранители. Чувствуют, когда вам грустно или тревожно — и ложатся ближе, чтобы "подежурить". А если в доме есть ещё одна кошка — это может быть демонстрация: "Это мой человек".

5. Запах — как обнимашка

Для кошки запах — как знакомый голос. Ваша подушка пахнет вами, и это успокаивает. Лежать там — почти как спать у вас на руках, но без навязчивости.

6. Личная территория

Подушка — лакомый кусок кошачьей недвижимости. Особенно если дома появился новый усатый жилец. Ваша кошка может метить место, чтобы чужаки и не думали приближаться.

7. Антистресс-режим

Если кошка спит на подушке, пока вы на работе — возможно, она так справляется с тревогой разлуки. Знакомый запах помогает ей не грустить в одиночестве.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей
Экономика и бизнес
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей Аудио 
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным
Недвижимость
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным Аудио 
Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги
Новости спорта
Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают
Микроволновка: этот бытовой прибор есть у всех, но знают все его возможности лишь единицы
Мощный всплеск света с другого конца Вселенной — и никто не понимает, что это
Мощный всплеск света с другого конца Вселенной — и никто не понимает, что это
Последние материалы
Бег во вред: 7 заболеваний, при которых он принесет больше вреда, чем пользы
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Подушка больше не ваша? Почему кошка выбирает именно это место — и что это значит
Спрячьте всё — от денег до ёлочных игрушек: тайные зоны хранения в квартире
Лучшие народные средства для защиты виноградника от тли
300 лет под землёй: что скрывали фрески венгерского дворца
175 млн пассажиров в ожидании обновлений: аэропорт Майами готовится к масштабной модернизации
Британские власти разрушили надежды малоимущих: выплат не будет в 2025 году
Фанаты фильма Назад в будущее раскрыли интересную деталь сюжета культовой картины
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.