Подушка больше не ваша? Почему кошка выбирает именно это место — и что это значит

Кажется, только вы встали с кровати — и через минуту ваша кошка уже устроилась на вашей подушке, как будто всегда там жила. Почему пушистик выбирает именно это место? Ответ может быть не один — у кошек свои тонкие мотивы.
Кошки — настоящие эстеты комфорта. У них нет налогов, дедлайнов и ипотеки, зато есть вкус к жизни. Подушка — мягкая, тёплая, пахнет любимым человеком. Где ещё так сладко спится?
Если зимой ваша кошка греется о всё, что греется — подушка, хранящая тепло головы, для неё как мини-обогреватель. Особенно если вы только встали и оставили её тёплой.
Забудьте миф о независимости: кошки умеют любить. Сон рядом с вашей головой — это способ быть ближе, чувствовать себя в безопасности и демонстрировать доверие.
Некоторые кошки ведут себя как пушистые телохранители. Чувствуют, когда вам грустно или тревожно — и ложатся ближе, чтобы "подежурить". А если в доме есть ещё одна кошка — это может быть демонстрация: "Это мой человек".
Для кошки запах — как знакомый голос. Ваша подушка пахнет вами, и это успокаивает. Лежать там — почти как спать у вас на руках, но без навязчивости.
Подушка — лакомый кусок кошачьей недвижимости. Особенно если дома появился новый усатый жилец. Ваша кошка может метить место, чтобы чужаки и не думали приближаться.
Если кошка спит на подушке, пока вы на работе — возможно, она так справляется с тревогой разлуки. Знакомый запах помогает ей не грустить в одиночестве.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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