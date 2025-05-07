Его боится пылесос, а дети обожают: что скрывает мейн-кун за грозной внешностью

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Грозный взгляд, огромный размер и пушистый хвост — мейн-кун выглядит как маленький лев. Но за внушительной внешностью скрывается настоящий добряк, обожающий уют и компанию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот

Где начинается история

Есть несколько версий, откуда пошла порода. По одной — мейн-куны появились в штате Мэн от скрещивания корабельных кошек и местных. По другой — это потомки питомцев самой Марии Антуанетты, чьи длинношерстные коты "осели" в Америке, так и не дождавшись хозяйку. Как бы там ни было, мейн-куны быстро стали любимцами выставок — благодаря красоте и покладистому нраву.

Внешность с харизмой

Это одна из крупнейших домашних пород: мощное тело, вес до 10 кг, длинный пушистый хвост, "воротник" из шерсти и знаменитые кисточки на ушах. У мейн-кунов выразительная морда и крупные, широко посаженные глаза, которые бывают от зелёного до ярко-голубого цвета.

Характер: большой — значит мягкий

По словам ветеринара Михаила Шелякова, мейн-куны — это умные, общительные и спокойные кошки. Они легко обучаются, любят детей и охотно идут на контакт, особенно с хозяевами. При этом они не конфликтны, не мстят и ведут себя с достоинством даже при новых знакомствах.

Уход без паники

Шерсть мейн-куна нужно расчёсывать 2-3 раза в неделю. Подбирайте качественный корм, подходящий по возрасту и весу. Купать их необязательно, а вот стричь когти — желательно.

Здоровье и долголетие

Мейн-куны живут 12-18 лет, но требуют внимания к здоровью: особенно к почкам, сердцу и суставам. Важно регулярно показывать питомца ветеринару и подбирать рацион не "на глаз", сообщает URA.RU.

Уточнения

Мейн-кун (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США.

