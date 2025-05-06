Выбирает не человек, а судьба: какое животное связано с вашим месяцем рождения и почему это не случайно

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбор питомца — задача не из лёгких. Хочется, чтобы и характер совпадал, и душа отдыхала рядом. А если подсказка давно лежит… в дате рождения?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Оказывается, у каждого месяца — своё символическое животное, которое может идеально совпадать с вашим темпераментом. Попробуйте — вдруг всё сойдётся до мурашек.

Январь — собака

Преданная, бесстрашная, всегда рядом. Собака — ваш идеальный партнёр по духу, если вы человек надёжный и энергичный.

Февраль — кошка

Умная, тонко чувствующая, но обожает свою свободу. Февральским личностям подойдут независимые и ласковые пушистики.

Март — кролик

Нежный, ранимый и милый. Кролик для тех, кто умеет любить глубоко и бережно.

Апрель — лошадь

Свобода, страсть и немного безумия — если это про вас, лошадь станет отражением вашей энергии.

Май — черепаха

Спокойная, мудрая и терпеливая. Майским подходит животное, с которым легко молчать о важном.

Июнь — попугай

Разговоров — на целый день. Общительные и весёлые июньские прекрасно поладят с пернатыми.

Июль — хомяк

Любознательный и уютный. Идеален для тех, кто ценит тепло и лёгкость общения.

Август — лев

Вы — лидер, и рядом должен быть кто-то с характером. Экзотическая кошка — ваш зверь по жизни.

Сентябрь — рыбы

Гармония, тишина, созерцание. Рыбки идеально подойдут сентябрьским интровертам.

Октябрь — ёжик

Скромный, заботливый и немного закрытый. Зато тем, кто умеет ждать, раскроется полностью.

Ноябрь — хорёк

Вечно в движении. Любопытный, весёлый, иногда внезапный — хорёк станет отражением ноябрьской натуры.

Декабрь — коза

Игривость, добродушие и желание праздника каждый день. Коза — для тех, кто не унывает даже зимой.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

