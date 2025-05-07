Любовь без объятий: как понять пугливую кошку и стать для неё своим

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мечтали, что будете спать в обнимку с кошкой, как в кино? А она шипит, убегает и вообще держится на расстоянии. Обидно? Немного. Но вполне объяснимо.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черный котенок

Почему она такая

У каждой кошки — свой характер. Некоторые выросли в ласке, другие не проходили социализацию в детстве. Критически важный период — 2-7 недель от рождения. Если тогда кошка не привыкла к людям, она и взрослой может избегать тесного контакта. Бывает и так, что питомец просто в стрессе: переезд, ребёнок в доме, новый кот. Или, возможно, кошке банально больно — артрит, цистит и прочие болезни делают любое прикосновение неприятным.

Что делать

Во-первых, уважать личное пространство. Не лезть с объятиями. Начните с малого:

Говорите мягко и спокойно.

Не нависайте над ней. Сядьте на уровень пола.

Не смотрите в глаза — лучше медленно моргайте (для кошек это знак доверия).

Поднесите руку ладонью вверх — пусть сама решит, хочет ли подходить.

Как стать ближе

Убедитесь, что у кошки всё для счастья: чистый лоток, еда, вода, укромные уголки, когтеточки. Играйте с ней — охотничьи инстинкты важны. Но не допускайте укусов и царапин — игра должна быть безопасной.

Главное — не давите. Иногда кошка просто посидит рядом — и это уже жест доверия. Постепенно она может начать подходить, просить ласки. Тогда мягко гладьте — и угощайте вкусняшкой.

И да, если вы когда-нибудь искали в Яндексе: "Любит ли меня моя кошка?" — скорее всего, да. Просто она показывает это по-своему.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

