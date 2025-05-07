Мелодии из глубин копируют человеческую речь: совпадение или эволюционная шутка

Помните сцену из "В поисках Немо", где Дори с энтузиазмом "разговаривает на китовом"? Тогда это казалось забавной выдумкой. Но чем больше мы узнаём о китах, тем ближе фантазия к реальности.
Загадочные звуки, которые издают горбатые киты, не просто красивые "песни". Учёные называют их одними из самых сложных вокальных систем в животном мире. Исполняют их исключительно самцы, по часами повторяя мелодии, которые могут путешествовать на многие километры под водой.
Точных ответов пока нет, но версии впечатляют: от привлечения самок до навигации в океане. Интересно другое — песни со временем меняются. Новые мотивы расходятся между группами китов, даже если те обитают за тысячи километров друг от друга. Почти как музыкальные хиты у людей.
Самое неожиданное открытие — сходство этих песен с человеческим языком. Исследование под руководством доктора Эллен Гарланд выявило, что "китовые" звуки подчиняются тем же статистическим закономерностям, по которым младенцы распознают слова в потоке речи.
И это не всё. Те же звуковые "блоки" у китов соответствуют закону Ципфа — тому самому, по которому в языках людей самые употребляемые слова встречаются вдвое чаще, чем вторые по частоте, и так далее. Удивительно, но у двух видов, разошедшихся 70 миллионов лет назад, оказался один культурный механизм передачи звуков.
Конечно, это не значит, что киты владеют языком в человеческом понимании. Их песни — не про смысл, а скорее про структуру и стиль. Ближе всего к музыке. Но сам факт такого сходства — настоящее открытие.
"Это был момент, от которого мурашки — я не мог поверить в график, который увидел", — вспоминает один из авторов исследования, доктор Симон Кирби.
Речь — исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил.
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