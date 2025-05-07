Осторожно, рыжий хвост: почему лисы чувствуют себя в мегаполисах увереннее, чем люди

Однажды просыпаешься, выглядываешь в окно — а там лиса. Нет, не в деревне, не на даче, а в самом центре города. Как такое стало возможным?
Когда в Афинах спасли больную лису, звонки в организацию ANIMA посыпались как из рога изобилия. Люди сообщали о животных прямо возле Акрополя, на Синтагме, на окраинах. Одни беспокоились за здоровье лис, другие — за безопасность людей. Но эксперты успокаивают: бояться нечего. Лисы давно стали частью городской жизни, особенно в Европе.
Как рассказывает представитель ANIMA Ангелика Чонгу, лисы — вовсе не угроза, а часть новой городской экосистемы. Главное — знать, как себя вести при встрече: не кормить, не трогать и оставить зверя в покое.
В Британии лисы обосновались в городах ещё с 1930-х годов. Лондон, к примеру, стал их родным домом. Их даже вплетают в культуру: вспомните сериал Fleabag, где герой верит, что лисы его преследуют. Для одних — милые соседи, для других — надоедливые попрошайки.
В Берлине "лисы октября" появляются на улицах каждую осень. Это молодые особи, которых выгнали из родных нор. Они голодны, смелы и ищут пищу. Эксперт Derk Ehlert предупреждает: кормить их — ошибка. Лисы могут начать проявлять агрессию, если привыкнут к угощениям от людей.
Лис можно встретить и в других европейских столицах — от Парижа до Барселоны. Чаще всего они обитают в парках и на окраинах, не лезут на глаза, но чётко осваивают новую территорию.
Красная лисица (Vulpes vulpes) — самый распространённый вид. Весом до 10 кг, с пушистым хвостом и рыжевато-коричневым мехом, она умеет выживать в самых неожиданных условиях.
Лисы — всеядны. В дикой природе едят мясо, червей и ягоды. В городах — наполовину питаются отходами. У них крепкий желудок и сильный иммунитет, а ещё - привычка копаться в мусорных баках. Иногда могут поймать птицу или мышь.
Живут в норах, которые роют под сараями, кустами или даже у рельсов. Некоторые отдыхают прямо на газонах или открытых местах летом. В среднем живут от 1 до 3 лет, редко — до 9. Главная угроза — машины.
Если встретите лису в городе — просто наблюдайте. Не кормите, не подходите. Удалять лис из среды — бесполезно: их место займут новые особи. А вот уважение к пространству животного — лучшая стратегия.
Лиси́цы — полифилетическая группа млекопитающих из семейства псовых отряда хищных.
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