Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Второй подбородок исчезнет: бьюти-обманка без пластики
Один поход в магазин — минус неделя диеты: ошибка, которую совершают все
Жир тает, пока спишь: напиток, который работает в тени под одеялом
Хочется есть через час после обеда: организму не хватает главного
Расходы на ЖКХ без ущерба: три способа уменьшить платежи за капремонт
Секреты бесконечного урожая малины: как заставить кусты радовать до осени
Рынок автомобилей в России: какие кроссоверы удивляют покупателей в условиях падения продаж
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Тренировки для людей 60+: вот лучшие физнагрузки для защиты от болезни Альцгеймера

Как понять, что за протяжным воем вашей собаки скрывается угроза

3:01
Зоосфера

Каждый владелец собаки хоть раз сталкивался с её протяжным воем. Это не просто случайный звук — за ним может скрываться целая гамма причин, от безобидных до тревожных. Давайте разберемся, что может стоять за этим поведением.

Собака Русский той - терьер
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака Русский той - терьер

1. Скука и одиночество

Если собака остаётся одна, особенно после долгих прогулок или игр, вой может стать её способом "позвонить" хозяину. Это как человек звонит другу, чтобы провести время. Если питомец не получает достаточного внимания, он может использовать вой, чтобы выразить своё одиночество и скуку.

2. Реакция на звуки

Собаки могут слышать многие звуки, недоступные человеческому уху. Сирены, музыка или даже ультразвуковые приборы могут вызывать у собаки интерес или тревогу, что заставляет её начать выть. Это может быть просто реакция на что-то, что мы не замечаем, но что для собаки звучит громко и важно.

3. Ответ на лай других собак

Иногда собаки воют в ответ на лай других животных, создавая что-то вроде "соба-чьего хора". Это поведение часто наблюдается у тех питомцев, кто привык быть частью собачьей "общины" или находит интерес в шуме, который создаёт соседская собака.

4. Предупреждение об опасности

Если собака чувствует угрозу — запах дыма, газа или приближение незнакомца — она может начать лаять, а затем перейти на вой. Это инстинктивная попытка привлечь внимание к опасности, которая, по мнению питомца, может угрожать дому и хозяевам. В такой ситуации собака пытается сделать всё возможное, чтобы быть услышанной.

5. Сепарационная тревога

У некоторых собак, особенно переживших смену хозяев или длительное одиночество, развивается сепарационная тревога. В этом случае вой сопровождается разрушением вещей в доме: собака может кусать мебель или бесцельно ходить по комнате. Такие питомцы начинают паниковать, когда остаются одни, и нуждаются в помощи специалиста, чтобы справиться с этим состоянием.

6. Проблемы со здоровьем

Собаки старшего возраста или те, кто страдает хроническими болями, могут выражать дискомфорт через вой. Это может быть признаком того, что питомец испытывает физическую боль. Если вой появился внезапно, особенно у старой собаки, стоит обратиться к ветеринару и проверить её состояние — суставы, зубы или внутренние органы.

Когда не стоит волноваться

Если собака ведёт себя спокойно, ест, играет и не проявляет других признаков тревоги, вой может быть просто выражением радости или реакции на внешние звуки. Однако если вы заметили резкие изменения в поведении питомца — это повод насторожиться и проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Российский шоу-бизнес
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой Аудио 
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Недвижимость
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы Аудио 
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
Экономика и бизнес
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
Последние материалы
Как понять, что за протяжным воем вашей собаки скрывается угроза
Расходы на ЖКХ без ущерба: три способа уменьшить платежи за капремонт
Секреты бесконечного урожая малины: как заставить кусты радовать до осени
Рынок автомобилей в России: какие кроссоверы удивляют покупателей в условиях падения продаж
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Тренировки для людей 60+: вот лучшие физнагрузки для защиты от болезни Альцгеймера
Я не оттуда: Максим Галкин* разговорился с подписчиками
Забудьте про уксус и соду: вот как быстро и безопасно очистить духовку
Бен Аффлек о Бритни Спирс: папарацци тыкали в неё, как палкой в тигра
Российские студенты придумали, как ловить инфекцию до вспышки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.