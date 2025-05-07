Когда ваш пёс хочет сбежать: 5 тревожных признаков, которые нельзя игнорировать

3:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваша собака прячет игрушки, рычит на вас у миски или игнорирует команды? Это не упрямство. Скорее всего, питомец на грани стресса и всерьёз думает о побеге. Вот признаки, которые могут свидетельствовать о том, что ваш пёс хочет сбежать из дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боксёр

1. Разрушение вещей в ваше отсутствие

Когда собака грызёт диван или жует тапки, это не месть, а настоящая паника. Это как для людей — грызть ногти от стресса. Это признак того, что питомец ощущает сильное одиночество и не может справиться с этим.

2. Побеги на прогулках

Если ваша собака рвется с поводка и стремится сбежать, это может означать, что она ищет место, где чувствует себя в безопасности. Страх и тревога часто толкают собаку на подобные побеги.

3. Отказ от еды

Как бы странно это ни звучало, стресс убивает аппетит. Если собака не хочет есть, возможно, это следствие нервозности или депрессии. Стоит обратить внимание на то, как изменяется её поведение в этих случаях.

4. Навязчивое вылизывание лап до ран

Если ваша собака вылизывает лапы до появления ран, это сигнал о высоком уровне стресса. Это как человеческий невроз. Это может быть признаком того, что собака пытается справиться с внутренним беспокойством.

5. Избегание зрительного контакта и прятки

Если собака избегает вашего взгляда и прячется в углах, это значит, что она потеряла доверие к вам. Она чувствует себя незащищённой и не уверена в вашей поддержке.

Дополнительные признаки стресса

Метит в доме . Если собака начала метить в доме, хотя раньше этого не делала, это может быть сигналом о тревоге.

Скулит у двери . Постоянное скуление, даже после прогулки, указывает на стремление убежать.

Агрессия к другим животным. Это не "дурной характер", а попытка защитить свою территорию, которая кажется собаке ненадёжной.

Что делать

Увеличьте физическую нагрузку. Уставшая собака меньше нервничает. Игрушки-головоломки. Позаботьтесь о том, чтобы собака могла занять свой ум. Не наказывайте. Наказания усугубят её страх, вместо этого поощряйте спокойное поведение лакомствами. Безопасное место. Выделите питомцу тихий уголок, где его не будут беспокоить. Посетите зоопсихолога. Если ситуация не меняется, возможно, потребуется помощь профессионала.

Не забывайте про здоровье

Проблемы с зубами или артрит тоже могут вызывать раздражительность. Проверьте здоровье питомца, чтобы исключить возможные болевые ощущения.

Самое главное - проводите с собакой больше времени. Если она чувствует себя в одиночестве, возможно, её стремление сбежать — это крик о помощи.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



