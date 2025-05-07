Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ Ган: Мэверик в новом скандале: сценарист требует признания и доли прибыли Paramount
Невидимая рука Брюсселя: как ЕС собирается в очередной раз задушить нефтянку России
Как выбрать аромат, который будет подчеркивать твой стиль и возраст
Сковорода в холодильник? Вот почему так делать нельзя
Блонд и бассейн: как нейтрализовать зеленый оттенок волос за 5 минут
Виктория Дайнеко: почему певица выбирает только русских мужчин вместо европейцев
Дроны, кризисы и доноры: новая реальность медицины
Дерьмо случается: Моргенштерн* переносит концерты в США из-за проблем с визой
Старинные стены, большие ставки: на кону — архитектура и судьба города

Соль в рационе кошки: что вы не знали и как избежать самых распространённых ошибок

3:19
Зоосфера

Каждый владелец кошки хотя бы раз задавался вопросом: можно ли добавлять соль в пищу питомца? Несмотря на то, что мнение по этому вопросу порой расходится, давайте разберемся, стоит ли это делать и как соль влияет на здоровье вашей кошки.

Кошка пьет воду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка пьет воду

Зачем кошкам вообще нужна соль

Соль играет важную роль в организме кошек. Она участвует в обмене веществ, передаче нервных импульсов и поддержании водно-солевого баланса. Также хлор, содержащийся в соли, необходим для выработки желудочного сока. Однако важно помнить, что кошки получают необходимое количество соли из качественных кормов, и добавлять её в домашнюю пищу нужно крайне редко, только по рекомендации ветеринара. Избыточное потребление соли может быть опасным, так же как и её дефицит.

Когда кошкам нужна соль

Суточная потребность кошки в соли зависит от её возраста, здоровья и уровня активности. В среднем для взрослой кошки весом 4,5 кг требуется около 47,7 мг натрия в день. Молодым животным с активным обменом веществ может потребоваться больше соли. Однако пожилым кошкам, а также питомцам с заболеваниями почек или сердца, соль следует давать с осторожностью.

Соль в готовых кормах

Качественные промышленные корма для кошек уже содержат необходимое количество соли, что позволяет владельцам не беспокоиться о её добавлении. Такие корма сбалансированы, а соль добавляется не только для вкуса, но и для стимуляции питьевого рефлекса, что важно для профилактики заболеваний мочевыводящих путей. Но выбирая корм, важно обращать внимание на состав, поскольку дешёвые корма могут содержать избыточное количество соли, что вредно для здоровья кошки.

Нужно ли подсаливать еду кошкам при домашнем питании

Если вы готовите для своей кошки дома, в большинстве случаев добавлять соль в её пищу не нужно. Мясо и субпродукты уже содержат достаточное количество натрия, особенно в крови. При этом чрезмерное подсаливание может привести к перегрузке почек и повышению давления, что особенно опасно для пожилых животных или тех, кто страдает от хронических заболеваний.

Когда контроль соли критичен

При заболеваниях сердца, почек или склонности к отёкам нужно строго ограничивать содержание соли в рационе кошки. Избыточный натрий может ухудшить состояние питомца, вызвать задержку жидкости и повысить нагрузку на сердце и почки. В таких случаях ветеринар подберёт специальный лечебный корм с оптимальным содержанием соли.

Важно: Никогда не кормите кошку солёной рыбой, консервами или человеческими закусками — они содержат опасное количество соли и могут привести к отравлению.

Ответ на вопрос, нужна ли кошкам соль, прост: да, но в ограниченных количествах. Правильный баланс в рационе обеспечит вашему питомцу долгую и здоровую жизнь. Важно следить за качеством корма и не добавлять соль без необходимости.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры
Экономика и бизнес
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Российский шоу-бизнес
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Последние материалы
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне
Топ Ган: Мэверик в новом скандале: сценарист требует признания и доли прибыли Paramount
Невидимая рука Брюсселя: как ЕС собирается в очередной раз задушить нефтянку России
Как выбрать аромат, который будет подчеркивать твой стиль и возраст
Сковорода в холодильник? Вот почему так делать нельзя
Блонд и бассейн: как нейтрализовать зеленый оттенок волос за 5 минут
Виктория Дайнеко: почему певица выбирает только русских мужчин вместо европейцев
Дроны, кризисы и доноры: новая реальность медицины
Дерьмо случается: Моргенштерн* переносит концерты в США из-за проблем с визой
Старинные стены, большие ставки: на кону — архитектура и судьба города
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.