Соль в рационе кошки: что вы не знали и как избежать самых распространённых ошибок

3:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец кошки хотя бы раз задавался вопросом: можно ли добавлять соль в пищу питомца? Несмотря на то, что мнение по этому вопросу порой расходится, давайте разберемся, стоит ли это делать и как соль влияет на здоровье вашей кошки.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка пьет воду

Зачем кошкам вообще нужна соль

Соль играет важную роль в организме кошек. Она участвует в обмене веществ, передаче нервных импульсов и поддержании водно-солевого баланса. Также хлор, содержащийся в соли, необходим для выработки желудочного сока. Однако важно помнить, что кошки получают необходимое количество соли из качественных кормов, и добавлять её в домашнюю пищу нужно крайне редко, только по рекомендации ветеринара. Избыточное потребление соли может быть опасным, так же как и её дефицит.

Когда кошкам нужна соль

Суточная потребность кошки в соли зависит от её возраста, здоровья и уровня активности. В среднем для взрослой кошки весом 4,5 кг требуется около 47,7 мг натрия в день. Молодым животным с активным обменом веществ может потребоваться больше соли. Однако пожилым кошкам, а также питомцам с заболеваниями почек или сердца, соль следует давать с осторожностью.

Соль в готовых кормах

Качественные промышленные корма для кошек уже содержат необходимое количество соли, что позволяет владельцам не беспокоиться о её добавлении. Такие корма сбалансированы, а соль добавляется не только для вкуса, но и для стимуляции питьевого рефлекса, что важно для профилактики заболеваний мочевыводящих путей. Но выбирая корм, важно обращать внимание на состав, поскольку дешёвые корма могут содержать избыточное количество соли, что вредно для здоровья кошки.

Нужно ли подсаливать еду кошкам при домашнем питании

Если вы готовите для своей кошки дома, в большинстве случаев добавлять соль в её пищу не нужно. Мясо и субпродукты уже содержат достаточное количество натрия, особенно в крови. При этом чрезмерное подсаливание может привести к перегрузке почек и повышению давления, что особенно опасно для пожилых животных или тех, кто страдает от хронических заболеваний.

Когда контроль соли критичен

При заболеваниях сердца, почек или склонности к отёкам нужно строго ограничивать содержание соли в рационе кошки. Избыточный натрий может ухудшить состояние питомца, вызвать задержку жидкости и повысить нагрузку на сердце и почки. В таких случаях ветеринар подберёт специальный лечебный корм с оптимальным содержанием соли.

Важно: Никогда не кормите кошку солёной рыбой, консервами или человеческими закусками — они содержат опасное количество соли и могут привести к отравлению.

Ответ на вопрос, нужна ли кошкам соль, прост: да, но в ограниченных количествах. Правильный баланс в рационе обеспечит вашему питомцу долгую и здоровую жизнь. Важно следить за качеством корма и не добавлять соль без необходимости.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



