Открываешь дверь — и запускаешь у пса тревожный сценарий: что с этим делать

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Открываете дверь — и понеслось. Прыжки, лай, виляние хвостом, а вы в ответ с восторженным "ну ты моя радость!". Знакомо? А теперь представьте: за всей этой радостью может скрываться тревога. И не просто "соскучился", а самый настоящий стресс разлуки.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака скучает

Почему собака так бурно реагирует

Пока вы были на работе, собака ждала. Не листала телефон, не смотрела сериалы. Просто ждала. А потом — хлоп! — дверь открылась, и её эмоции выплеснулись, как пена из встряхнутой бутылки.

Со временем такой сценарий превращается в замкнутый круг:

Вы уходите — собаке плохо.

Вы возвращаетесь — собаке хорошо.

Повторять.

Так у животного формируется болезненная зависимость от вашего возвращения. И, увы, тревожное состояние становится нормой.

Как правильно здороваться с собакой

Холодность — это не жестокость, а забота. Когда входите домой, не бросайтесь сразу к собаке. Представьте, что её нет: снимите обувь, вымойте руки, разложите вещи. Только когда она успокоится — подойдите, скажите "привет" и, например, дайте лакомство. Спокойно. Без фейерверков.

То же и с уходом: не устраивайте сцен прощания, не смотрите грустно в глаза. Просто уходите — как будто идёте вынести мусор.

А если тревога уже есть

Тут может потребоваться помощь инструктора. Но и дома вы можете многое:

Уменьшайте значимость уходов и возвращений.

Уделяйте внимание не в момент максимального возбуждения, а после.

Оставляйте игрушки-головоломки, чтобы собака была занята.

Прогулка перед уходом — обязательна.

Ваша цель — стабильность. Когда каждый приход и уход воспринимается как обычная, рутинная часть жизни, а не как повод для эмоционального взрыва.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

