Он бы сказал это первым — если бы умел: всё, что собака держит в сердце

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли: "Вот бы мой пёс умел говорить"? И хотя у собак нет словарного запаса, у них есть взгляды, жесты и реакция, которые передают не меньше — а порой даже больше.

Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака

Если бы ваш хвостатый друг заговорил, вот что он, скорее всего, рассказал бы вам — честно, просто и прямо в сердце.

Мне нужна рутина, как воздух

Собаки — заложники привычек. Завтрак, прогулка, игра, сон — всё по часам. И если график вдруг рушится, пёс теряется. Могут начаться тревожность, скулёж, странное поведение. Постоянство делает их спокойными и уверенными в том, что день пройдёт безопасно.

Я чувствую, когда тебе плохо

Да, может, я и не понимаю ваших слов. Но я знаю, когда ты счастлив, а когда у тебя на душе сквозняк. Я слышу, как изменяется голос, вижу, как ты сутулишься, и чувствую, как пахнет твоя тревога. Я не психотерапевт, я — собака. Но иногда это почти одно и то же.

Мне нужно двигаться — и мозгом, и лапами

Прогулки — не просто сходить по делам. Это приключение, изучение мира, движение, разрядка. А ещё - игрушки, поиски, тренировки, жевалки, новые запахи. Хочешь счастливую собаку? Позволь мне устать — и физически, и ментально.

Я учусь у тебя, даже когда ты не учишь

Ты — мой навигатор. Ты показываешь, что безопасно, а что пугает. Как себя вести. К кому подходить. Где лежать. На что лаять. Даже когда ты просто злишься на пробку в телефоне — я это запоминаю. От тебя зависит, какой я вырасту.

Ты — мой мир. Весь

Ты, твой запах, твои руки, твой голос, даже твои ошибки — всё это моё солнце. Я не сравниваю, не обижаюсь, не ставлю оценки. Я просто рядом. Я смотрю в глаза и говорю: "Ты — мой человек". Пусть не словами, но разве ты не слышишь?

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

