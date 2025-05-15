Кошка как пылесос: почему она вечно голодна, даже после трёх мисок подряд

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если кошка гоняется за вами по квартире, будто не ела с прошлого года, требует добавки после каждой порции и смотрит на миску, как на врага — это не всегда каприз.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Такое поведение может быть милым и забавным, пока не становится тревожным звоночком. Разберёмся, что стоит за кошачьей "ненасытностью" — от банальной скуки до серьёзных диагнозов.

Психология или тоска

Домашним кошкам часто не хватает стимулов. Нет охоты, прыжков по деревьям и погонь — зато есть доступ к миске. Часто питомец просит еду не потому, что голоден, а чтобы отвлечься от скуки или получить ваше внимание.

Что делать:

ежедневные игровые сессии (15-20 минут)

интерактивные игрушки

многоуровневые когтеточки и места для лазания

А может, еда не та

Если корм низкого качества, не сбалансирован или его просто мало — организм не насыщается. Признаки — потеря веса, тусклая шерсть, постоянный интерес к еде.

В этом случае важно:

проконсультироваться с ветеринаром

подобрать корм, соответствующий возрасту и потребностям

чётко дозировать рацион по весу

Внимание: это может быть симптом болезни

Диабет. Характерные признаки — постоянный голод, жажда, учащённое мочеиспускание и похудение. Необходима диагностика и возможно — инсулинотерапия. Гипертиреоз. Щитовидка разгоняет обмен веществ, кошка худеет, нервничает, а ест как слон. Помогают препараты и диета. Синдром раздражённого кишечника. Пища плохо усваивается, организму не хватает питательных веществ — и животное просит ещё. Тут нужна корректировка рациона и поддерживающая терапия. Проблемы с поджелудочной железой. Из-за нехватки пищеварительных ферментов кошка не переваривает корм. Назначаются специальные добавки. Паразиты. Они крадут питательные вещества, оставляя кошку голодной и раздражительной. Спасает антигельминтная обработка. Возрастные изменения. У пожилых кошек замедляется усвоение белков и жиров. После 13 лет — это норма, но только после исключения заболеваний.

Не кормите из жалости — кормите с пониманием. Если кошка становится слишком навязчивой в попытках выпросить еду, сопровождается это изменениями веса, шерсти или стула — покажите её ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

