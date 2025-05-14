Он уже не щенок, но хочет гулять: 4 занятия, которые продлят жизнь пожилой собаке

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда собака стареет, хочется сделать всё, чтобы продлить ей активную и комфортную жизнь. Да, она уже не бегает по двору как ураган, но это вовсе не значит, что ей пора на "пенсию" и только спать в углу.

Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

Вот 4 простых, но полезных занятия, которые подойдут почти каждой пожилой собаке — с поправкой на её здоровье и настроение.

1. Прогулки в её темпе

Самая доступная и важная активность. Не нужно устраивать марафон — достаточно 1-2 коротких прогулок в день. Идти не спеша, останавливаться, когда захочет, и выбирать удобные дорожки: без лестниц, ям и острых камней. Хорошо, если рядом есть парк или участок с песком — мягкое покрытие щадит суставы. А если собака устала — можно сесть на скамейку и просто посидеть рядом. Для совсем слабых собак подойдут специальные коляски — и в этом нет ничего "жалкого", только забота.

2. Плавание (по рекомендации врача)

Если у питомца нет противопоказаний, плавание — отличный способ разгрузить суставы и дать телу мягкую нагрузку. Особенно в жаркую погоду. Нет моря рядом? Подойдёт надувной бассейн с тёплой водой и безопасным входом. Только сначала — обязательная консультация с ветеринаром.

3. Игрушки для жевания

Пожилым собакам всё ещё нужно снимать стресс, особенно если они проводят много времени одни. Мягкие жевательные игрушки помогают занять рот, снять напряжение и просто поиграть. Главное — учесть возраст: зубы уже могут быть не те, поэтому жёсткие игрушки не подойдут.

4. "Охота за сокровищами"

Собачий нюх не стареет! Прячьте любимое лакомство в доступных, но интересных местах: за креслом, под пледом, под коробкой. Пусть ищет — это активирует инстинкты и приносит удовольствие. Главное — не прятать еду там, где можно поскользнуться или удариться.

Пожилым собакам особенно важно внимание, мягкое место для отдыха, удобный доступ к воде и еде. Иногда — лестница из подушек к дивану. А самое главное — терпение, любовь и регулярные осмотры у ветеринара.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

