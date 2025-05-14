Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Купюры-невидимки: новые доллары больше не доходят до банков
Почему Евгений Петросян выписал дочь из квартиры: психолог раскрыла тайный смысл этого решения
Маникюр, который вытягивает ногти и пальцы без дизайна: итальянская техника покоряет с первого взгляда
Секретный способ чистки чайника, который пахнет вкусно, а работает лучше химии
Лигурия проснулась: как один солнечный день всё изменил
Почему метеочувствительным людям особенно тяжело в мае
Курица по-французски с изюминкой: попробуйте и не остановитесь
Как создать барьер для комаров: 3 растения, которые просто обязаны быть в вашем саду
Вода никуда не делась: Марс хранит океан, но прячет его глубже, чем можно представить

Он уже не щенок, но хочет гулять: 4 занятия, которые продлят жизнь пожилой собаке

2:21
Зоосфера

Когда собака стареет, хочется сделать всё, чтобы продлить ей активную и комфортную жизнь. Да, она уже не бегает по двору как ураган, но это вовсе не значит, что ей пора на "пенсию" и только спать в углу.

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

Вот 4 простых, но полезных занятия, которые подойдут почти каждой пожилой собаке — с поправкой на её здоровье и настроение.

1. Прогулки в её темпе

Самая доступная и важная активность. Не нужно устраивать марафон — достаточно 1-2 коротких прогулок в день. Идти не спеша, останавливаться, когда захочет, и выбирать удобные дорожки: без лестниц, ям и острых камней. Хорошо, если рядом есть парк или участок с песком — мягкое покрытие щадит суставы. А если собака устала — можно сесть на скамейку и просто посидеть рядом. Для совсем слабых собак подойдут специальные коляски — и в этом нет ничего "жалкого", только забота.

2. Плавание (по рекомендации врача)

Если у питомца нет противопоказаний, плавание — отличный способ разгрузить суставы и дать телу мягкую нагрузку. Особенно в жаркую погоду. Нет моря рядом? Подойдёт надувной бассейн с тёплой водой и безопасным входом. Только сначала — обязательная консультация с ветеринаром.

3. Игрушки для жевания

Пожилым собакам всё ещё нужно снимать стресс, особенно если они проводят много времени одни. Мягкие жевательные игрушки помогают занять рот, снять напряжение и просто поиграть. Главное — учесть возраст: зубы уже могут быть не те, поэтому жёсткие игрушки не подойдут.

4. "Охота за сокровищами"

Собачий нюх не стареет! Прячьте любимое лакомство в доступных, но интересных местах: за креслом, под пледом, под коробкой. Пусть ищет — это активирует инстинкты и приносит удовольствие. Главное — не прятать еду там, где можно поскользнуться или удариться.

Пожилым собакам особенно важно внимание, мягкое место для отдыха, удобный доступ к воде и еде. Иногда — лестница из подушек к дивану. А самое главное — терпение, любовь и регулярные осмотры у ветеринара.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Домашние животные
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль Аудио 
Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас
Красота и стиль
Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас Аудио 
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Авто
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Что скрывает С-400? Новый взгляд на противовоздушную оборону Индии и её успехи Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Последние материалы
Купюры-невидимки: новые доллары больше не доходят до банков
Почему Евгений Петросян выписал дочь из квартиры: психолог раскрыла тайный смысл этого решения
Маникюр, который вытягивает ногти и пальцы без дизайна: итальянская техника покоряет с первого взгляда
Секретный способ чистки чайника, который пахнет вкусно, а работает лучше химии
Лигурия проснулась: как один солнечный день всё изменил
Почему метеочувствительным людям особенно тяжело в мае
Курица по-французски с изюминкой: попробуйте и не остановитесь
Как создать барьер для комаров: 3 растения, которые просто обязаны быть в вашем саду
Вода никуда не делась: Марс хранит океан, но прячет его глубже, чем можно представить
Мазут на ткани? Не спешите в химчистку — решение у вас под рукой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.