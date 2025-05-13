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Слёзы — это не мило: как обычное поведение кошки может оказаться симптомом

2:36
Зоосфера

Когда кошка сидит с мокрыми глазами, кажется, будто она плачет. Но в отличие от человека, слёзы у кошек — это не про эмоции. За этим могут стоять как безобидные причины, так и серьёзные проблемы со здоровьем.

Девушка с кошкой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с кошкой

Разбираем основные варианты, почему глаза у кошки могут блестеть не от счастья.

1. Аллергия

Слёзы могут быть реакцией на раздражитель: пыльцу, пыль, пищу или даже духи. Как и у людей, у кошек бывают аллергии, которые проявляются именно через глаза. Важно обратиться к ветеринару — он назначит диагностику и при необходимости курс антигистаминных препаратов.

2. Конъюнктивит

Это одно из самых частых заболеваний глаз у кошек. Конъюнктивит вызывает покраснение, обильные выделения, кошка щурится, не даёт дотронуться до головы. При первых признаках стоит идти к врачу — лечение включает капли с антибиотиком или стероидами.

3. В глазу что-то мешает

Если кошка усиленно трёт глаз, это может быть инородное тело — пылинка, травинка или песок. Удалять их самостоятельно не стоит. Лучше использовать специальный офтальмологический раствор, который подскажет ветеринар. А если предмет застрял — немедленно в клинику.

4. Сухость глаз

Чаще встречается у пожилых животных, но может возникнуть и у молодых. Поверхность глаза пересыхает, слезы не справляются с защитой. Симптомы — раздражение, покраснение, "потёки". Лечится с помощью капель и препаратов, стимулирующих слёзную секрецию.

5. Язва роговицы

Повреждение поверхности глаза, которое часто сопровождается слезоточивостью, болью, выделениями. Если не лечить, это грозит серьёзными последствиями — вплоть до потери зрения. Назначаются капли с антибиотиком и контроль у врача.

6. Закупорка слёзных каналов

Слёзы уходят в нос по тонким протокам. Когда они забиты, жидкость не уходит и скапливается в уголках глаз. Это может сопровождаться выделениями и воспалением. Ветеринар промоет каналы или вставит специальные трубочки для дренажа.

Иногда за "мокрыми глазками" скрываются серьёзные проблемы. Главное — не гадать, а вовремя показать кошку специалисту. Ведь зрение — такая же ценность для животного, как и для человека.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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