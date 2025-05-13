Крутится, как юла, и не может остановиться: что на самом деле происходит с собакой

3:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выглядит забавно — собака, крутящаяся за собственным хвостом, словно попала в мультфильм. Но за этим поведением может скрываться не только игра, а иногда и серьёзные сигналы. Почему же пёс начинает крутиться по кругу и ловить свой хвост?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака играет

1. Просто игра

Особенно у щенков это нормальное поведение — они так изучают своё тело и мир вокруг. Иногда собака гоняется за хвостом от избытка радости или игривого настроения. Всё в порядке, если это происходит редко и без фанатизма.

2. Привлекли внимание — и закрепили поведение

Многие собаки быстро замечают: стоит закрутиться — хозяин смеётся, хлопает, даёт лакомство. Так появляется простой вывод: "крутись — и получишь реакцию". Со временем пёс может начать делать это сознательно, чтобы привлечь внимание.

3. Скука

Отсутствие стимулов — частая причина странного поведения. Если у собаки мало активности, она может сама придумывать себе "развлечения" вроде охоты на хвост. Прогулки, тренировки и игрушки — простое решение.

4. Стресс

Иногда погоня за хвостом — не игра, а способ справиться с тревогой. Такое поведение называют стереотипным — повторяющимся и ритуальным. Оно может возникнуть, например, у собаки, которая живёт в клетке или пережила потерю семьи.

5. Проблемы со здоровьем

Если собака внезапно начала часто ловить хвост, особенно с агрессией или навязчивостью, стоит насторожиться. Возможные причины:

воспаление или заболевание анальных желёз,

паразиты,

боль в области хвоста,

кожный зуд,

даже эпилептические приступы.

Если поведение сопровождается одышкой, тревожностью, попытками поранить себя — срочно к ветеринару.

6. Обсессивно-компульсивное расстройство

Да, и у собак оно бывает. В тяжёлых случаях животное буквально не может остановиться, даже если хочет пить, есть или отдыхать. Некоторые кусают хвост до ран и инфекции. Особенно склонны к этому некоторые породы: буль-терьеры, немецкие овчарки, стаффордширы.

Как помочь собаке

Не подогревайте поведение реакцией. Если радуетесь — собака будет повторять.

Предложите замену. Научите приносить игрушку, подавать лапу — любое альтернативное действие.

Добавьте активности. Прогулки, задачи, игры. Занятая собака — счастливая собака.

Отслеживайте стресс. Если поведение связано с конкретными ситуациями — ищите и устраняйте источник.

Обратитесь к специалисту. Если проблема усиливается или есть тревожные симптомы — помощь ветеринара или кинолога необходима.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

