Когда человек опаснее хищника: что волки думают на самом деле, когда видят нас

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Один из самых несправедливо оклеветанных хищников — волк. Его превращали в чудовище сказки, ночного убийцу и одиночку-бродягу. Но что, если почти всё это — выдумки?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волк

Миф 1. Волки убивают ради удовольствия

Представление о кровожадном звере, который охотится просто так, — миф. По словам биолога Кена Миллса, волки — "скромные марафонцы": они преодолевают огромные расстояния в поисках добычи, и охота для них — тяжёлый труд. Если еда появилась — нужно брать, ведь шанс может не повториться. Но убивают они не больше, чем могут съесть. Миллс за 23 года наблюдал подобные случаи лишь несколько раз.

Миф 2. Волки нападают на людей

Нет, они не охотятся на человека.

"Волки избегают людей из-за стойкого страха, вызванного охотой на них", — писал биолог Дэвид Мич.

Учёная Кира Кэссиди подтверждает: "Мой опыт показывает, что волки боятся людей и крайне осторожны". Организация "Каллисто" подчёркивает: если волки подходят к пригородам, это связано с поиском еды, а не агрессией. Иногда это может привести к опасному привыканию к людям — но не к целенаправленному нападению.

Миф 3. Волки — одиночки

Фраза "одинокий как волк" звучит красиво, но в природе — обманчива. Волки живут в семьях — стаях, где каждый знает свою роль. Вместе они охотятся, защищают территорию и растят потомство. Одиночки встречаются редко, обычно это временное состояние.

Миф 4. Волки активны только ночью

Ещё одно заблуждение. Волки чаще всего бодрствуют на рассвете и в сумерках — когда прохладно и меньше конкурентов. Именно в это время проще найти и настичь добычу. Ночные образы — скорее результат фольклора, чем реальной биологии.

Канадский биолог Фарли Моует, автор книги "Волки, прошу вас, не плачьте", провёл полтора года среди волков. Он понял: настоящая угроза для природы — не волки, а человек. Именно охотники массово истребляли и карибу, и самих хищников, оправдывая это выдуманными историями.

Волк — не чудовище, а важнейший участник природного баланса. И если мы хотим сохранить природу — пора наконец разобраться, кто здесь настоящий хищник.

Уточнения

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

