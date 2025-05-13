Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Станции и перроны: вокзалы СССР как отдельный мир
Трещит на морозе, мутнеет на солнце: как выбрать поликарбонат для теплицы без проблем
Скандал назревает: российский рынок автомобилей под прицелом надзорных органов
Пронесло: Роза Сябитова шантажом добилась расставания сына с возлюбленной
Препарат сбрасывает до 23 кг — и это не предел: результат, которого давно ждали
Визажисты больше так не делают: где на самом деле должен быть хайлайтер при нависшем веке
Белый песок, тишина и аисты — секретное место на юге Португалии
Кольцо не прощает креатив: какой поворотник включать по правилам
Голубое небо — обман зрения? Что происходит со светом вне Земли

Когда подушка — больше чем подушка: что движет кошкой, которая спит у вас на голове

2:35
Зоосфера

Если каждое утро вы просыпаетесь с пушистым хвостом у носа — поздравляем, вы избраны. Но почему кошка упорно занимает подушку, словно это её королевский трон?

Спящая кошка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящая кошка

Сон кота — вещь тонкая. Иногда это банальное тепло, иногда — сложная стратегия эмоциональной близости. Разбираем 7 причин, по которым хвостатый сосед решил, что ваша подушка — теперь его собственность.

1. Потому что мягко и комфортно

Кошки — истинные гедонисты. Им не нужно платить аренду или сдавать отчёты, зато у них есть доступ к самому уютному месту в доме — вашей подушке. И если вы думаете, что угрызения совести им знакомы, то нет — только мурлыканье и блаженное вытягивание лап.

2. Потому что там тепло

Если радиатор — любимый котячий спа-салон зимой, то подушка — это его мобильная версия. Особенно, когда вы только что покинули кровать и оставили за собой согретое, пахнущее вами местечко. Кот туда — как в термальную ванну.

3. Потому что любит

Миф о том, что кошки не привязываются к людям, давно отправлен на свалку. Лечь рядом с вашей головой — это как котячья версия "я рядом, даже когда ты спишь". Такая форма нежности без слов, но с усами.

4. Потому что чувствует себя в безопасности (и охраняет вас)

Иногда кошка приходит не просто спать, а быть рядом, когда вам плохо. Пушистые эмпаты замечают, если вы тревожны или грустны. А если в доме живёт ещё одна кошка, вполне возможно, что "подушечный" кот дежурит, чтобы не подпустить конкурента.

5. Потому что вы пахнете домом

У кошек нюх в разы тоньше нашего. Запах вашего тела и волос, впитавшийся в подушку, действует на них как валерьянка — расслабляет и успокаивает. Поэтому подушка становится островком покоя в бушующем мире.

6. Потому что метит территорию

Да, ваша кошка может быть собственницей. Особенно если в доме появился новичок. Занять подушку — это как написать: "Это МОЁ". Без скандалов, но с конкретным намёком.

7. Потому что тревожится

Кошка может искать подушку как утешение, особенно если она нервничает. А если вы часто уезжаете, она может спать на вашей стороне, чтобы справиться с тревогой разлуки. Это не просто привычка — это способ справиться с эмоциями.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Сколько км в 10 000 шагах: вот что произойдет с вашим телом, если вы месяц будете проходить эту дистанцию
Новости спорта
Сколько км в 10 000 шагах: вот что произойдет с вашим телом, если вы месяц будете проходить эту дистанцию Аудио 
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину
Недвижимость
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину Аудио 
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Садоводство, цветоводство
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Су-35С — грозный истребитель поколения 4++, проверенный в небе и бою Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Последние материалы
Устала, но надо выглядеть на все сто? Эти 5 лайфхаков скроют бессонную ночь за 10 минут
Атаки на суда: почему морские чудовища всё ещё вызывают страх
Сводка с фронта: все в ожидании четверга в Стамбуле, в ДНР начали вскрывать Константиновку
Штраф, лишение или тюрьма? Всё зависит от твоих действий после ДТП
Как спасти крыжовник от мучнистой росы: советы, которые реально работают
В Москве, в Таганском детском парке им. Прямикова, открылся новый фотопроект Путешествуйте дома — о курорте Роза Хутор
Тихий убийца холестерина и друг мозга: рыба, которую можно даже грудничкам
Сухпаёк — это не просто тушёнка: что ещё в рационе военного
Антарктида толстеет, а море худеет: снегопады переписали сценарий потепления
Сергей Соседов раскрыл горькую правду: почему любовь обходит его стороной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.