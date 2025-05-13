Когда подушка — больше чем подушка: что движет кошкой, которая спит у вас на голове

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если каждое утро вы просыпаетесь с пушистым хвостом у носа — поздравляем, вы избраны. Но почему кошка упорно занимает подушку, словно это её королевский трон?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящая кошка

Сон кота — вещь тонкая. Иногда это банальное тепло, иногда — сложная стратегия эмоциональной близости. Разбираем 7 причин, по которым хвостатый сосед решил, что ваша подушка — теперь его собственность.

1. Потому что мягко и комфортно

Кошки — истинные гедонисты. Им не нужно платить аренду или сдавать отчёты, зато у них есть доступ к самому уютному месту в доме — вашей подушке. И если вы думаете, что угрызения совести им знакомы, то нет — только мурлыканье и блаженное вытягивание лап.

2. Потому что там тепло

Если радиатор — любимый котячий спа-салон зимой, то подушка — это его мобильная версия. Особенно, когда вы только что покинули кровать и оставили за собой согретое, пахнущее вами местечко. Кот туда — как в термальную ванну.

3. Потому что любит

Миф о том, что кошки не привязываются к людям, давно отправлен на свалку. Лечь рядом с вашей головой — это как котячья версия "я рядом, даже когда ты спишь". Такая форма нежности без слов, но с усами.

4. Потому что чувствует себя в безопасности (и охраняет вас)

Иногда кошка приходит не просто спать, а быть рядом, когда вам плохо. Пушистые эмпаты замечают, если вы тревожны или грустны. А если в доме живёт ещё одна кошка, вполне возможно, что "подушечный" кот дежурит, чтобы не подпустить конкурента.

5. Потому что вы пахнете домом

У кошек нюх в разы тоньше нашего. Запах вашего тела и волос, впитавшийся в подушку, действует на них как валерьянка — расслабляет и успокаивает. Поэтому подушка становится островком покоя в бушующем мире.

6. Потому что метит территорию

Да, ваша кошка может быть собственницей. Особенно если в доме появился новичок. Занять подушку — это как написать: "Это МОЁ". Без скандалов, но с конкретным намёком.

7. Потому что тревожится

Кошка может искать подушку как утешение, особенно если она нервничает. А если вы часто уезжаете, она может спать на вашей стороне, чтобы справиться с тревогой разлуки. Это не просто привычка — это способ справиться с эмоциями.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

