Хищник не прощает паники: как остаться человеком, когда встречаешь дикого зверя

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Представьте: вы гуляете по живописным горам Греции и вдруг… в паре метров от вас — медведь. Шок? Безусловно. Но и шанс увидеть дикое животное в его родной стихии — редкая удача.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медведь

Чтобы такая встреча не закончилась паникой, важно знать, где вообще можно наткнуться на косолапого. В Греции бурые медведи обитают в основном в горах Пинда и Родопы, реже — в Центральной Греции и гористой Нафпактии. Их около 450-500 особей, по данным организации Αρκτούρος. На Пелопоннесе, например, вы их вряд ли встретите.

Медведь — не монстр, а хозяин леса

Бурый медведь — крупнейшее наземное млекопитающее Европы: самки весят до 100 кг, самцы — до 200 кг. При этом 85% их рациона — растительная пища. В Греции этот вид строго охраняется.

Медведь не нападает просто так. Он встанет на задние лапы, чтобы лучше вас рассмотреть, и постарается уйти. Проблемы начинаются, когда человек ведёт себя неосторожно.

Как вести себя при встрече

Не паникуйте. Не кричите, не бегите, не светите фонарём в лицо.

Не кормите. Даже если очень хочется показать доброту.

Не пытайтесь снимать селфи. Это не Инстаграм, а дикая природа.

Если медведь рядом — замрите. Отступайте медленно, не поворачиваясь спиной.

Будьте шумными… заранее. Идите группой, разговаривайте — так вы заранее предупредите зверя о своём присутствии.

Не оставляйте еду. Особенно на стоянках, во дворах или возле трейлера.

Если вы с собакой — только на поводке. Свободная собака может спровоцировать конфликт.

Где можно увидеть медведя без риска

Если хочется познакомиться с дикой природой безопасно, отличным вариантом станет визит в Экологический центр Αρκτούру. Там можно встретить не только медведей, но и волков, рысей, а также греческих овчарок. Прогулки с экскурсоводами — прекрасный способ узнать больше о жизни этих животных и при этом не рисковать.

Медведи против людей: кто кого

Главная угроза для медведей — вовсе не люди, а деятельность человека: вырубка лесов, охота, строительство дорог. Мы же, встречаясь с ними в лесу, просто обязаны проявлять уважение. Ведь это — их дом, а мы в нём лишь гости.

Уточнения

Челове́к — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры.

