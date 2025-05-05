Мохнатые пастухи: этот талант у собак заложен на генетическом уровне

Ученые считают, что пространственная память — ключевая способность собаки-загонщика, которая позволяет ей одновременно держать в поле зрения пасущихся животных и географические ориентиры.
В ДНК таких собак есть ген EPHB1. Ученые объяснили, что собаки умеют управлять стадом благодаря наследственной способности. Она передается потомкам четвероногих помощников пастухов.
Генетики убедились, что по наследству передаются не только внешние черты, но и сложные поведенческие особенности, пишет KP. RU.
Пасту́х и пасту́шка — те, кому поручено пасти какой-либо скот, стадо, крестьянин (скотник, животновод).
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