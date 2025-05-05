Мохнатые пастухи: этот талант у собак заложен на генетическом уровне

0:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ученые считают, что пространственная память — ключевая способность собаки-загонщика, которая позволяет ей одновременно держать в поле зрения пасущихся животных и географические ориентиры.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прогулка с собакой

В ДНК таких собак есть ген EPHB1. Ученые объяснили, что собаки умеют управлять стадом благодаря наследственной способности. Она передается потомкам четвероногих помощников пастухов.

Генетики убедились, что по наследству передаются не только внешние черты, но и сложные поведенческие особенности, пишет KP. RU.

Уточнения

Пасту́х и пасту́шка — те, кому поручено пасти какой-либо скот, стадо, крестьянин (скотник, животновод).



