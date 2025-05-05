Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночные волки в Чехии: местные власти обещают не спускать с них глаз
Тысячи баров могут закрыться в Питере из-за нового закона
Бегают по юристам, чтобы вернуться в Россию: Западные компании начали искать способы войти на рынок РФ
Шашлык не как у всех: на мангале готовят печенку — и она восхитительна
Одна из крупнейших краж криптовалюты за всю историю произошла в США
С виду аппетитные, на деле — угроза: консервы, которые лучше обойти стороной
Золотая сова за 28 млн рублей ждёт своего спасателя: началась новая охота на клад
Огурцы как на ладони: что добавить в лунки для богатого урожая
Добавьте чашку уксуса в стиралку — и избавьтесь от запаха, жёсткости и грязи

Мохнатые пастухи: этот талант у собак заложен на генетическом уровне

0:36
Зоосфера

Ученые считают, что пространственная память — ключевая способность собаки-загонщика, которая позволяет ей одновременно держать в поле зрения пасущихся животных и географические ориентиры.

Прогулка с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прогулка с собакой

В ДНК таких собак есть ген EPHB1. Ученые объяснили, что собаки умеют управлять стадом благодаря наследственной способности. Она передается потомкам четвероногих помощников пастухов.

Генетики убедились, что по наследству передаются не только внешние черты, но и сложные поведенческие особенности, пишет KP. RU.

Уточнения

Пасту́х и пасту́шка — те, кому поручено пасти какой-либо скот, стадо, крестьянин (скотник, животновод).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Еда и рецепты
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи Аудио 
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Садоводство, цветоводство
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству Аудио 
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Недвижимость
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
У него язык как гарпун, а молоко течёт сквозь кожу: этот зверь реально существует
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Как в 60 лет снова почувствовать себя на 40? Это простое упражнение для пожилых поможет обрести силу и равновесие
Как в 60 лет снова почувствовать себя на 40? Это простое упражнение для пожилых поможет обрести силу и равновесие
Последние материалы
Одна из крупнейших краж криптовалюты за всю историю произошла в США
Огурцы как на ладони: что добавить в лунки для богатого урожая
Добавьте чашку уксуса в стиралку — и избавьтесь от запаха, жёсткости и грязи
Знаменитая тюрьма-музей снова станет местом заключения опасных преступников
Как сделать так, чтобы ванна не стала стрессом: советы, о которых не говорят в зоомагазинах
Мохнатые пастухи: этот талант у собак заложен на генетическом уровне
Подкачал — и поехал дешевле: как простая манипуляция с шинами экономит бензин
Куда ушла ночная жизнь Ибицы? 56% падение интереса туристов
Дмитрий Булыкин раскрыл главную проблему Спартака после зимней паузы — что пошло не так?
Удар или цунами? Астероид 2024 YR4 вызывает опасения у учёных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.