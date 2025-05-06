Медведь в растительном тупике: как панда оказалась в заложниках у эволюции

2:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Большая панда с виду кажется воплощением ленивого счастья: мягкий чёрно-белый мех, вечно сонное выражение и стебель бамбука в лапах. Но за этим идиллическим образом скрывается удивительный парадокс: эти медведи едят почти исключительно бамбук… и почти не приспособлены к его перевариванию.

Фото: moscowzoo.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Панда и бамбук

Когда организм не в курсе, что ты стал веганом

Хотя рацион панды состоит в основном из бамбука, её тело "думает" иначе. Строение кишечника у неё - как у хищника, а не у травоядного.

У панд нет многокамерного желудка, как у коров, а микрофлора кишечника ближе к плотоядной. В их фекалиях часто находят целые куски непереваренного бамбука.

И всё же животные умудряются съедать до 38 килограммов бамбука в день, проводя за этим занятием по 16 часов. Именно за это исследователь Фэн Ли, из Китайского Западного педагогического университета, называет панду "мобильным измельчителем бамбука".

Редкие мясные перекусы

Иногда панды могут отойти от своего обычного рациона. Ли сообщает о редких случаях в горах Циньлин, когда гигантские панды поедали кости такина или охотились на китайских бамбуковых крыс.

А один случай в зоопарке Ухани вообще стал вирусным: панда поймала и съела павлина. Но, как подчёркивает заведующий кафедрой зоологии Абердинского университета Джон Спикман, подобные случаи — абсолютная редкость.

Как панда оказалась заложницей своего эволюционного выбора

Предки панд были всеядными. Примерно 7 миллионов лет назад предок по имени Ailurarctos начал включать в рацион бамбук.

Это помогло выжить в условиях конкуренции и нехватки пищи, но со временем привело к очень узкой пищевой специализации.

Хотя панд часто высмеивают за "эволюционный тупик", природа не оставила их совсем без оружия:

У них есть мощные челюсти и широкие коренные зубы для пережёвывания жёстких стеблей.

Развился "псевдобольшой палец", позволяющий удерживать бамбук.

Пониженный метаболизм (всего 38% от нормы для млекопитающих их размера) позволяет им выживать на низкокалорийной диете.

Бамбук сам формирует вкусы панды

Исследование Ли показало, что микроРНК из бамбука попадают в кровь панды и могут влиять на гены, отвечающие за аппетит, восприятие вкусов и запахов.

"Эти молекулы могут помогать пандe сохранять желание есть бамбук", — отметил учёный.

Пока одни называют панд ленивыми, другие считают их выжившими мудрецами.

"Ленивость панд — это мудрость выживания", — говорит Ли.

Уточнения

Больша́я па́нда или бамбу́ковый медве́дь (лат. Ailuropoda melanoleuca) — вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих (Ursidae), обитают в горных регионах центрального Китая: Сычуани, на юге Ганьсу и Шэньси. Известны случаи нападений больших панд на человека.

