Миска воды и чек на двоих: как питомцы захватывают городскую среду

Кажется, 2025 год начинает менять городскую культуру — теперь уж точно не только для людей. Роскачество представило новый стандарт Pet Friendly, позволяющий посещать общественные места с питомцами. Новосибирские кафе и рестораны не остались в стороне.
Сегодня всё чаще в городе можно встретить заведения, которые с радостью принимают гостей с животными. Платформы для поиска ресторанов пестрят метками "pet-friendly" — от стильных баров до камерных кофеен.
А особенно популярны котокафе, где можно не только выпить капучино, но и пообщаться с мурлыкающими жителями.
Как сообщает atas.info, 66% россиян держат домашних животных и считают их полноценными членами семьи. Логично, что они хотят проводить с ними больше времени — в том числе вне дома. Ответом на этот запрос и стало развитие pet-friendly культуры.
Но не все в восторге
Действующий закон об ответственном обращении с животными требует учитывать безопасность всех посетителей, а это означает, что заведения должны быть особенно внимательны.
Несмотря на сомнения, тренд очевидно развивается. Новые форматы, новые привычки, новые подходы — как для бизнеса, так и для посетителей. Самый главный вызов сегодня — найти баланс между комфортом и гигиеной.
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