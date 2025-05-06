Миска воды и чек на двоих: как питомцы захватывают городскую среду

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, 2025 год начинает менять городскую культуру — теперь уж точно не только для людей. Роскачество представило новый стандарт Pet Friendly, позволяющий посещать общественные места с питомцами. Новосибирские кафе и рестораны не остались в стороне.

Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ pet-friendly

От кофе с котами до мисок с водой

Сегодня всё чаще в городе можно встретить заведения, которые с радостью принимают гостей с животными. Платформы для поиска ресторанов пестрят метками "pet-friendly" — от стильных баров до камерных кофеен.

Такие заведения предлагают:

миски с водой для питомцев;

отдельные зоны для гостей с животными;

даже специальные блюда в меню.

А особенно популярны котокафе, где можно не только выпить капучино, но и пообщаться с мурлыкающими жителями.

Почему это становится нормой

Как сообщает atas.info, 66% россиян держат домашних животных и считают их полноценными членами семьи. Логично, что они хотят проводить с ними больше времени — в том числе вне дома. Ответом на этот запрос и стало развитие pet-friendly культуры.

Но не все в восторге

Некоторые рестораторы настроены скептически. Главные причины:

санитарные риски;

возможные аллергии у гостей;

юридические ограничения.

Действующий закон об ответственном обращении с животными требует учитывать безопасность всех посетителей, а это означает, что заведения должны быть особенно внимательны.

Что дальше?

Несмотря на сомнения, тренд очевидно развивается. Новые форматы, новые привычки, новые подходы — как для бизнеса, так и для посетителей. Самый главный вызов сегодня — найти баланс между комфортом и гигиеной.

Уточнения

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, центр Западно-Сибирского экономического района. Основан в 1893 году.

