Думаете, она вас любит? Вот что на самом деле движет кошкой, когда она спит у головы

Если пушистое существо изо дня в день укладывается прямо вам на голову, не стоит обольщаться: это не романтика, а чистая инстинктивная прагматика.
В дикой природе кошки выбирают для сна места, где безопасно, высоко и тепло. Голова хозяина — идеальный вариант:
мягко,
пахнет "своим",
а обзор — как с вышки.
Но дело не только в тактике. Кошка чувствует ваше дыхание, сердцебиение и, если недавно пережила стресс (например, переезд), ищет в этом ритме спокойствие.
Тут всё просто:
через голову у человека уходит до 30% тепла,
а для кошки это как спать у камина.
А если в доме есть другие животные, ваша подушка становится ещё и трофеем — символом территории и главного положения в "прайде".
Ругать бесполезно — кошка не поймёт, а вот обидеться может надолго. Лучше:
поставить рядом с кроватью домик или когтеточку,
положить в него тёплую грелку или вашу футболку,
и, возможно, поделиться подушкой: купите пошире и примите нового соседа.
Это тоже сигнал.
Ей может быть больно запрыгивать,
или она учуяла новый запах (например, от шампуня).
А если вы храпите, кошка вполне может "ударить лапкой" — не от злобы, а чтобы вы выключили "вибромассаж".
Так что спите тише. Вас охраняет пушистый властелин.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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