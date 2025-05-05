Думаете, она вас любит? Вот что на самом деле движет кошкой, когда она спит у головы

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если пушистое существо изо дня в день укладывается прямо вам на голову, не стоит обольщаться: это не романтика, а чистая инстинктивная прагматика.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка спит

В дикой природе кошки выбирают для сна места, где безопасно, высоко и тепло. Голова хозяина — идеальный вариант:

мягко,

пахнет "своим",

а обзор — как с вышки.

Но дело не только в тактике. Кошка чувствует ваше дыхание, сердцебиение и, если недавно пережила стресс (например, переезд), ищет в этом ритме спокойствие.

Почему именно голова

Тут всё просто:

через голову у человека уходит до 30% тепла,

а для кошки это как спать у камина.

А если в доме есть другие животные, ваша подушка становится ещё и трофеем — символом территории и главного положения в "прайде".

Как мягко отучить

Ругать бесполезно — кошка не поймёт, а вот обидеться может надолго. Лучше:

поставить рядом с кроватью домик или когтеточку,

положить в него тёплую грелку или вашу футболку,

и, возможно, поделиться подушкой: купите пошире и примите нового соседа.

Если вдруг перестала спать рядом

Это тоже сигнал.

Ей может быть больно запрыгивать,

или она учуяла новый запах (например, от шампуня).

А если вы храпите, кошка вполне может "ударить лапкой" — не от злобы, а чтобы вы выключили "вибромассаж".

Так что спите тише. Вас охраняет пушистый властелин.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



