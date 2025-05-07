Кошка выбирает картон, даже если рядом плюшевый замок — и в этом есть логика

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы тратите деньги на домик с подушками, мехом и когтеточками, а ваша кошка гордо спит в коробке из-под пылесоса? Не обижайтесь — она просто знает, что делает.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котенок в коробке

Коробка для кошки — не просто картон. Это безопасная пещера, уютная грелка и антистресс-капсула в одном флаконе. В дикой природе кошки выживали, прячась в узких укрытиях. Инстинкт остался - теперь вместо ущелий и дупел у нас коробка из-под мультиварки.

Такие укрытия помогают кошке чувствовать себя в безопасности: стены защищают со всех сторон, узкий вход позволяет контролировать обстановку. Никто не подкрадётся — и это важно, даже если единственный "хищник" в доме — пылесос.

Но дело не только в безопасности. Картон хорошо сохраняет тепло, а кошки обожают спать при температуре 30-35°C. Если поставить коробку у батареи — получится идеальная подушка с подогревом.

А ещё коробка - это способ справиться со стрессом. Новый корм, шумные гости или переезд — и кошка уходит в "бункер". Сидит, пока всё не уляжется.

Хотите использовать эту страсть с пользой? Поставьте коробку у окна - кошка будет наблюдать за птицами с комфортом и без риска упасть. Спрячьте внутрь игрушки или лакомства - получится настоящий сундук с сюрпризами.

Если кошка начинает грызть картон, просто смажьте края лимонным соком - кошки не переносят запах цитрусовых. И не переживайте, если коробка кажется вам слишком маленькой. Главное, чтобы кошка могла касаться стенок усами — это даёт ей чувство контроля и уюта.

Только проследите, чтобы на коробке не было остатков клея или скотча — химия опасна. И не ставьте коробку в тёмный угол рядом с лотком: некоторые кошки могут перепутать её с туалетом. Коробка — это не бедность, это выбор по любви.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

