Ночные погромы, сорванные шторы и мокрые ботинки: что вы сделали не так

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Просыпаетесь от грохота в три ночи? Шторы на полу, ваза вдребезги, а кошка с невозмутимым видом умывается на подоконнике? Это не хаос. Это предупреждение.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка

Кошки не мстят как люди - со злом или расчётом. Но если вы нарушаете их личные правила, они быстро напомнят, кто тут на самом деле главный.

Первое табу — живот. Для нас это жест нежности, для кошки — посягательство на личное пространство. Она терпит минуту, а потом — вжух! — и уже дерёт обои. Или подушку.

Лоток — святая территория. Поменяли его местами? Помыли хлоркой? Насыпали ароматизированный наполнитель? Готовьтесь к сюрпризам в ботинках. Запах — это безопасность. Сотрёте его — получите протест. Решение? Используйте простое мыло и при замене всегда оставляйте чуть-чуть старого наполнителя.

А может, кошке просто скучно. Днём вы заняты, и она не успевает выгулять свою внутреннюю тигрицу. А ночью просыпается охотничий режим. Результат — дикий заплыв по шторам. Решение проще простого: 15 минут вечером с удочкой-дразнилкой — и она вырубается до утра.

Будит вас ради еды? Не вставайте. Покормили один раз — закрепили поведение. Игнорируйте ночные концерты, а утром — за тишину — хвалите и давайте угощение.

Крики и наказания не работают. Кошки не связывают вашу злость с тем, что было. Зато начинают вас бояться. А страх разрушает даже самую пушистую привязанность.

Разодрала диван? Побрызгайте цитрусовым спреем - кошки ненавидят этот запах. Поставьте рядом когтеточку. Прыгает на стол? Положите фольгу — шуршание действует как сирена. Уважение к кошачьим границам — залог тишины, целых ваз и крепкого сна.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

