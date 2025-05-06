Кошка чихнула — и вы не обратили внимания: иногда это может быть фатальной ошибкой

2:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Где-то в углу комнаты раздаётся едва слышное "чих" — кошка трёт нос лапой. Большинство хозяев лишь улыбаются и продолжают заниматься своими делами. Но стоит ли всё так просто игнорировать?

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот

Если чих был разовый, без других симптомов - волноваться рано. Просто понаблюдайте пару дней: есть ли аппетит, не поднялась ли температура, не усилились ли приступы. Лучше на это время изолировать питомца от других животных — на всякий случай.

Повод для тревоги появляется, когда чихание становится частым и сопровождается выделениями: слизь, гной или, что особенно опасно, кровь. В таких случаях важно не тянуть с визитом к ветеринару — запущенное заболевание может обернуться серьёзными последствиями.

Причины чихания бывают самыми разными - от банальной пыли до серьёзной инфекции. Иногда срабатывает реакция на освежитель воздуха, цветущий кактус или слишком сухой воздух в квартире. Но если раздражитель действует постоянно, иммунная система может дать сбой.

На приёме ветеринар в первую очередь уточнит обстановку дома. Не завелось ли новых растений, не поменяли ли корм, не появился ли новый наполнитель в лотке. Иногда просто нужно убрать аллерген — и всё проходит.

Если подозревается инфекция, врач возьмёт мазки из носа и горла, чтобы выявить вирус или бактерии. Чем раньше это сделано, тем больше шансов не допустить перехода болезни в хроническую форму.

Лечение подбирается индивидуально. При аллергии помогут антигистаминные, при бактериях — антибиотики. Капли в нос облегчат дыхание. А если в выделениях появилась кровь — это уже сигнал: возможно, слизистая повреждена, или есть более серьёзная причина. Тогда делают рентген или эндоскопию — ищут инородное тело, полип или опухоль.

Хронический насморк лечат комплексно: таблетки, капли, ингаляции, физиопроцедуры. Очень важно поддерживать влажность в помещении — сухой воздух усугубляет ситуацию.

Иногда не обойтись без операции: если обнаружены полипы, абсцессы или проблемы с перегородкой. Сейчас такие вмешательства малотравматичны, и кошки быстро восстанавливаются.

Чтобы избежать проблем, достаточно простых правил: влажная уборка, проветривание, качественный корм, вакцинация и регулярные осмотры. А если кошка чихает — не спешите списывать это на пыль. Иногда один "чих" — это начало разговора организма с вами.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

