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Каждая остановка — продуманный ход: как собаки контролируют вас на поводке

2:29
Зоосфера

Вы уверены, что это вы выбираете маршрут во время прогулки с собакой? Возможно, всё наоборот. Исследование журнала Canine Power показывает: 72% собак незаметно управляют движением своих хозяев. И делают это с поразительной изобретательностью.

Прогулка с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прогулка с собакой

"Они ведут вас туда, где чувствуют себя королями", — говорит зоопсихолог Эмили Роуз. Псы не просто гуляют — они выстраивают маршрут так, чтобы не пропустить ни одной "новостной ленты": столбы, кусты, камни. Именно эти точки становятся местом сбора и передачи информации между собаками, поясняет этолог Карл Бреннер.

Но всё становится интереснее, когда собака осознаёт, как легко манипулировать человеком. Исследование Animal Cognition показало: если собака знает, что после прогулки будет угощение, она удлиняет её в среднем на 40%.

"Луна делает вид, что не слышит слово "Домой", пока я не достану лакомство", — признаётся пользователь Reddit. По словам Эмили Роуз, это не каприз, а чёткий расчёт: собака дрессирует вас.

А ещё есть тактика фальшивых остановок у деревьев. Собаки метят их, чтобы сбить с толку других псов. Настоящий кибершпионаж — создание ложных следов, как будто собака хакер, маскирующий свои ходы.

В сети немало подтверждений: корги Виззи на видео от блогера Сары Линч пять раз обходит квартал, оставляя метки. "Он как будто рисует граффити: "Здесь моя империя”", — шутит она.

Как взять управление обратно? Всё просто: если собака тянет — остановитесь. Она быстро поймёт: без вас ни шагу. Пользователь @DogRebel2024 убедился в этом: "После трёх остановок мой хаски перестал тянуть меня к мусоркам. Теперь он сверяется со мной".

Самый тревожный сигнал потери контроля - когда собака ведёт вас к другим людям. Как ретривер Генри, ставший звездой в Калифорнии: он подводил хозяина к незнакомцам, у которых в сумках была еда.

Хотите вернуть статус вожака? Начните с простого — не позволяйте собаке первой выбегать из двери. Дайте команду и только тогда разрешите движение. Это работает.

Ну что, не вы ли только что вернулись с того самого маршрута, где ваша собака "случайно" задержалась у каждого дерева?

 

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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