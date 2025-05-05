Не дай усам тебя обмануть: как отличить молодого кота от старика

Кажется, что без бумажек и даты рождения невозможно понять, сколько лет питомцу. Но кошка сама может рассказать о своём возрасте — достаточно присмотреться к деталям. Причём самые явные "улики" спрятаны у неё… во рту.
До года — зубки белые, ровные, без налёта и износа.
1,5-3 года — появляются потёртости, желтизна, на задних резцах виден лёгкий налёт.
К 4 годам — начинают стираться средние резцы.
К 5 годам — изменения доходят до клыков.
После 6 лет — эмаль теряет гладкость, а зубы выглядят заметно "поношенными".
8-9 лет — средние резцы снизу и сверху уже "не те".
После 10 лет — резцы могут выпадать, а к 12 — и клыки (но не всегда).
Питание тоже играет роль: твёрдая пища ускоряет стачивание, мягкая — способствует налёту. Так что "возраст по зубам" — это скорее подсказка, чем приговор.
После 7 лет усы начинают терять цвет, а к 9 годам появляются седые вибриссы. У молодых кошек шерсть мягкая и блестящая, у старших — может тускнеть и редеть. Но если животное ухожено и здорово, оно может выглядеть куда моложе своего возраста.
Проблемы с почками, печенью и другими органами нередко отражаются на внешнем виде — желтеют зубы, портится шерсть. Поэтому важно учитывать и общее состояние здоровья.
Чтобы понять возраст животного, лучше опираться не только на зубы, но и на состояние усов, шерсти и даже образ жизни. А при хорошем уходе кошка может сохранить юный вид намного дольше!
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