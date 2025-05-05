Не дай усам тебя обмануть: как отличить молодого кота от старика

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что без бумажек и даты рождения невозможно понять, сколько лет питомцу. Но кошка сама может рассказать о своём возрасте — достаточно присмотреться к деталям. Причём самые явные "улики" спрятаны у неё… во рту.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Что говорят зубы

До года — зубки белые, ровные, без налёта и износа.

1,5-3 года — появляются потёртости, желтизна, на задних резцах виден лёгкий налёт.

К 4 годам — начинают стираться средние резцы.

К 5 годам — изменения доходят до клыков.

После 6 лет — эмаль теряет гладкость, а зубы выглядят заметно "поношенными".

8-9 лет — средние резцы снизу и сверху уже "не те".

После 10 лет — резцы могут выпадать, а к 12 — и клыки (но не всегда).

Питание тоже играет роль: твёрдая пища ускоряет стачивание, мягкая — способствует налёту. Так что "возраст по зубам" — это скорее подсказка, чем приговор.

Усы и шерсть тоже выдают возраст

После 7 лет усы начинают терять цвет, а к 9 годам появляются седые вибриссы. У молодых кошек шерсть мягкая и блестящая, у старших — может тускнеть и редеть. Но если животное ухожено и здорово, оно может выглядеть куда моложе своего возраста.

Заболевания ускоряют старение

Проблемы с почками, печенью и другими органами нередко отражаются на внешнем виде — желтеют зубы, портится шерсть. Поэтому важно учитывать и общее состояние здоровья.

Комплексный подход — самый надёжный

Чтобы понять возраст животного, лучше опираться не только на зубы, но и на состояние усов, шерсти и даже образ жизни. А при хорошем уходе кошка может сохранить юный вид намного дольше!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



